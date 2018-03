Roberta Bruzzone concorrente a Ballando con le stelle? L’indiscrezione

Carlotta Benusiglio/ Marco Venturi si difende in una lettera ma per Roberta Bruzzone sono solo bugie : Carlotta Benusiglio : la lettera di Marco Venturi secondo Roberta Bruzzone sarebbe piena di bugie . E' ancora mistero sulla morte della stilista milanese trovata impiccata ad un albero.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 20:30:00 GMT)

Piero Capuana/ Santone accusato di abusi su 13enni - Roberta Bruzzone : “erano tutti manipolati” (Non è l’Arena) : Piero Capuana , il Santone accusato di abusi su ragazzine 13enni : dibattito in studio a Non è l'Arena tra l'avvocato difensore e la criminologa Roberta Bruzzone .(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 11:53:00 GMT)

La Vita in Diretta/ Ospiti e anticipazioni 22 gennaio : Roberta Bruzzone pronta a parlare di cronaca : La Vita in Diretta torna per una nuova settimana in compagnia del suo pubblico ma quali saranno gli Ospiti e le anticipazioni del 22 gennaio? Roberta Bruzzone pronta a parlare di cronaca(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 13:42:00 GMT)