Rissa sfiorata all' Assemblea del PD di Napoli | interviene la polizia

Lazio - Rissa sfiorata tra Nani e un tifoso : “Ti impegni poco…” : Lazio, rissa sfiorata tra Nani e un tifoso: “Ti impegni poco…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio, rissa sfiorata- Dopo il pareggio last minute alla Sardegna Arena, ottenuto grazie ad un eurogol di Immobile, la Lazio ha fatto immediato ritorno a Roma. Sul volo di ritorno, un tifoso biancoceleste ha puntato il dito contro Nani, reo di ...

Acerra festeggia Di Maio - Rissa sfiorata per un selfie : ... MIA VITTORIA VA A MORTI DI TUMORE PER BRUTTA POLITICA 'La mia vittoria va a tutte le persone morte di tumore a causa della peggiore politica che hanno subito in questo territorio'. A dirlo è Luigi ...

Cina - sfiorata la Rissa tra 007 durante la visita di Donald Trump per la “valigetta nucleare” del presidente Usa : Tensione e spintoni tra agenti della sicurezza cinese e gli 007 statunitensi durante la visita di Donald Trump a Pechino. Oggetto del contendere? La valigetta nucleare che il presidente Usa porta sempre con sé. Si è sfiorato l’incidente diplomatico lo scorso 9 novembre a causa della rissa tra gli agenti del Secret Service al seguito di Trump e gli addetti alla sicurezza cinesi che presidiavano l’ingresso della Grande Sala del Popolo, ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Rissa sfiorata fra Gemma e Tina : Secondo le Anticipazioni di Uomini e Donne Over pare che si sia sfiorata la rissa fra Gemma e Tina. Cosa è accaduto in studio durante una delle ultime registrazioni del programma di Maria De Filippi? Gemma e Tina, infatti, sono solite litigare. Ultimamente però i toni sono sempre più accesi. A dividere la dama torinese e la nota opinionista è dovuta intervenire più volte la stessa De Filippi, oltre che Gianni Sperti. Questa volta, però, le due ...

Gemma Galgani Vs Tina Cipollari/ Video - Rissa sfiorata a Uomini e Donne : doccia per la dama : Al trono over di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gemma Galgani sfiorano la rissa durante una discussione su Giorgio Manetti. L'opinionista non risparmia nessuno.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 18:32:00 GMT)

GEMMA GALGANI VS TINA CIPOLLARI/ Video - Rissa sfiorata a Uomini e Donne : il pubblico polemico con la redazione : Al trono over di Uomini e Donne TINA CIPOLLARI e GEMMA GALGANI sfiorano la rissa durante una discussione su Giorgio Manetti. L'opinionista non risparmia nessuno.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 15:40:00 GMT)

Rissa sfiorata a Uomini e Donne : Giorgio conteso tra Tina e Gemma. Ecco com'è finita : Puntata di San Valentino a di poco movimentata quella del trono over: è stata sfiorata una Rissa a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani : l'uomo conteso, neanche a dirlo, è Giorgio ...

Gemma Galgani vs Tina Cipollari/ Video - Uomini e Donne : Rissa sfiorata al trono over : Al trono over di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gemma Galgani sfiorano la rissa durante una discussione su Giorgio Manetti. L'opinionista non risparmia nessuno.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 09:40:00 GMT)

Uomini e Donne - Rissa sfiorata al Trono Over : Gemma e Tina impazziscono per Giorgio : Gli amanti della tv trash hanno una sola Regina: Maria De Filippi. Nel giorno di San Valentino, la conduttrice dello scalino regala una puntata di "Uomini e Donne" Trono Over da manuale della ...

Rissa sfiorata tra Inzaghi e Felipe Anderson dopo il Genoa : Rissa sfiorata tra Inzaghi e Felipe Anderson dopo il Genoa Tensione alle stelle in casa Lazio al termine della sfida persa 2-1 in casa con il Genoa. Nel post partita, infatti, Felipe Anderson e Simone Inzaghi si sono scontrati molto duramente, sfiorando addirittura la Rissa. Secondo l’allenatore, il brasiliano – entrato nella ripresa al posto […] L'articolo Rissa sfiorata tra Inzaghi e Felipe Anderson dopo il Genoa sembra ...

Rissa sfiorata tra Inzaghi e Felipe Anderson dopo il Genoa : Rissa sfiorata tra Inzaghi e Felipe Anderson dopo il Genoa Tensione alle stelle in casa Lazio al termine della sfida persa 2-1 in casa con il Genoa. Nel post partita, infatti, Felipe Anderson e Simone Inzaghi si sono scontrati molto duramente, sfiorando addirittura la Rissa. Secondo l’allenatore, il brasiliano – entrato nella ripresa al posto […] L'articolo Rissa sfiorata tra Inzaghi e Felipe Anderson dopo il Genoa sembra ...

Lazio - Rissa sfiorata tra Inzaghi e Felipe Anderson. Il club : "Confronto civile". Ma il brasiliano non si allena : Tensione in casa biancoceleste dopo il ko interno contro il Genoa. La società prova a minimizzare. Alla ripresa però il giocatore a Formello non si vede

Lazio - Rissa sfiorata tra Inzaghi e Felipe Anderson. Ma il club smentisce : Tensione alle stelle tra i due negli spogliatoi. Il portavoce prova a minimizzare: "Un confronto civile". Il brasiliano non si allena

Rissa sfiorata Inzaghi-Anderson - la Lazio ridimensiona : Roma, 7 feb. , askanews, Rissa sfiorata tra Simone Inzaghi e Felipe Anderson. Secondo la ricostruzione di Premium Sport dopo la partita con il Genoa, mister Inzaghi avrebbe rimproverato il brasiliano per lo scarso impegno, che, secondo l'emittente tv, avrebbe risposto con un provocatorio 'Tanto te la prendi ...