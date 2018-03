Ripassiamo i capolavori di David Cronenberg | nel giorno dei suoi 75 anni

wired

(Di giovedì 15 marzo 2018)è unanimemente ritenuto un regista di culto, autore di pellicole che neglisono diventate pietre miliari di un genere di cui egli è il maggior rappresentate: il Body Horror, dove la deformità del corpo si accompagna alla degenerazione mentale dell’individuo. Una carriera lunga oltre 50– il primo cortometraggio risale addirittura al 1966 – che lo ha visto cimentarsi non solo nel genere horror, ma anche in quello fantascientifico, drammatico e nel noir. Denominatore comune, la presenza di una violenza atavica, brutale, filo conduttore di tutta la sua produzione. Oggi il regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico compie 75, e sebbene iultimi lavori risalgano al 2014 e non sembrano esserci all’orizzonte nuovi progetti, quale occasione migliore per celebrare la sua carriera di sceneggiatore e regista? Nella ...