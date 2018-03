Rio de Janeiro | cinque colpi per Marielle | attivista dei diritti umani

Rio de Janeiro - Assassinata l'attivista Marielle Franco : E' stata uccisa con colpi di arma da fuoco, nel centro di Rio de Janeiro , mentre stava tornando a casa. E' morta così Marielle Franco , giovane assessore del Partito socialismo e libertà . La donna, ...

Paris Saint Germain - Al-Khelaifi incontra Neymar a Rio de Janeiro : TORINO - Il gotha del Paris Saint Germain sbarca in Brasile per chiarire il futuro di Neymar , tornato in patria per il recupero post intervento. Il presidente Nasser Al Khelaifi , il direttore ...

Esce venerdì 'Brasil' - il nuovo album di MaRio Biondi registrato a Rio de Janeiro : Si apre con 'Felicidade', si chiude con 'Mundo Coloridao': e sce il 9 marzo in Italia 'Brasil', il nuovo album di Mario Biondi registrato e prodotto a Rio de Janeiro dal vincitore di un Latin Grammy ...

Energia : Brasile - miglioramento nel settore aiuta l'economia di Rio de Janeiro : Brasilia, 05 mar 20:50 - , Agenzia Nova, - La ripresa nel settore petrolifero e l'aumento delle quotazioni internazionali del prezzo del greggio starebbero aiutando lo stato di Rio... , Brb,

Gela - uomo aggredito da cani randagi in via Rio De Janeiro : Un uomo di 46 anni è stato aggredito e preso a morsi da un branco di cani randagi in via Rio De Janeiro a Gela in provincia di Caltanissetta.

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : si ferma in semifinale Fabio Fognini - ma sarà numero 20 al mondo : Si ferma in semifinale la corsa di Fabio Fognini nel torneo ATP di Rio de Janeiro: sulla terra rossa brasiliana il ligure si arrende allo spagnolo Fernando Verdasco in due set con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e 17 minuti di gioco. L’azzurro si può consolare sapendo che da lunedì tornerà tra i primi 20 al mondo. Nel primo set l’azzurro parte malissimo, andando sotto per 0-3, perdendo per due volte il servizio. Reazione ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : Fabio Fognini rimonta lo sloveno Aljaz Bedene e va in semifinale : Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro: il ligure, numero 5 del tabellone, rimonta e supera sulla terra battuta outdoor brasiliana lo sloveno Aljaz Bedene (che da inizio anno è ritornato a difendere i colori del proprio Paese natio) con il punteggio di 6-7 (3) 6-3 6-1 al termine di una battaglia sportiva durata due ore e 34 minuti. Nel penultimo atto del torneo l’azzurro sfiderà l’iberico Fernando ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : Fabio Fognini ai quarti! Vinta la battaglia contro Sandgren : Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Rio de Janeiro. Il ligure ha superato l’americano Tennys Sandgren, numero 60 del mondo, in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 7-6 dopo una battaglia di quasi due ore mezza di gioco. Secondo successo consecutivo al terzo set per il numero 21 della classifica ATP, che già all’esordio aveva superato in rimonta il padrone di casa Thomaz Bellucci. Quello di oggi era il ...

Phil Collins senza visto - arrestato e poi rilasciato a Rio De Janeiro : Brutta avventura per Phil Collins. L’ex cantante dei Genesis, infatti, è stato trattenuto all’aeroporto di Rio de Janeiro per problemi con il suo visto di lavoro e poi rilasciato. La star è attesa in Brasile per quattro eventi, il primo dei quali è in programma giovedì 22 febbraio al Maracanà Stadium della megalopoli brasiliana. LEGGI: Brutta caduta per Phil Collins, tour interrotto Phil Collins senza permesso per lavorare in ...