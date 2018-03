Rimborso bollette | come calcolarlo

Tlc - Agcom : bollette a 28 giorni - giorni "gratis" come Rimborso : Roma, 14 mar. , askanews, - Le compagnie telefoniche dovranno dare ai clienti alcuni giorni di traffico "gratuito" come rimborso per le bollette a 28 giorni. Lo afferma l'Agcom in quattro diffide ...

"Per compensare le bollette ogni 28 giorni diano giorni gratis come Rimborso" : 'giorni gratis' di bolletta per rimborsare gli utenti. E' questa la richiesta formulata dall'Agcom che, con quattro diffide quasi in fotocopia, ha chiesto a Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre di posticipare l'emissione della prossima fattura di un numero di giorni pari a quelli "erosi", nelle parole del Garante, con l'emissione delle bollette a 28 giorni.Il meccanismo è semplice: lo 'sconto' si calcola a partire dal 27 giugno 2017, quando ...

Bollette a 28 giorni : ecco come ci daranno il Rimborso dei canoni in più : Finalmente i rimborsi sono arrivati. Anche se sarebbe meglio rimanere sul condizionale e aspettare che i rimborsi ci siano davvero. Questo perché la questione delle Bollette a 28 giorni si è protratta per mesi, ed ora i consumatori sono disillusi. Intanto perché non credono più alle promesse, e poi perché, come abbiamo ampiamente spiegato, con il ritorno alla fatturazione mensile i gestori guadagnano ulteriormente. come avverranno i ...

Bollette a 28 giorni - il Rimborso arriva sotto forma di sconto : (Foto: pixabay.com) Non un rimborso in denaro per le Bollette a 28 giorni che le compagnie telefoniche hanno emesso dal 23 giugno dello scorso anno, nonostante l’ordine di tornare al calcolo mensile. In compenso, uno sconto equivalente nella prima fattura utile, quella di aprile. È questa la mossa dell’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) per aggirare il ricorso che Tim, Vodafone, Wind-Tre e Fastweb hanno proposto al Tar del Lazio ...

Bollette ogni 4 settimane - come chiedere il Rimborso : Torna al centro dell’attenzione il tema della Bollette ogni 4 settimane. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha effettuato dei controlli su mandato dell’Antitrust alle varie compagnie telefoniche e presso la sede di Assotelecomunicazioni per capire se possa esistere un accordo dietro all’aumento delle tariffe dell’8,6% da parte di queste ultime con il ritorno alla fatturazione a 30 giorni. Ricordiamo che nel 2017 ...

