Rifornimenti auto aziendali - Addio alle schede carburante da luglio

quattroruote

: RT @quattroruote: Rifornimenti delle auto aziendali: addio alle schede carburante dal 1° luglio. In futuro carte di credito o codice QR htt… - marcorigo82 : RT @quattroruote: Rifornimenti delle auto aziendali: addio alle schede carburante dal 1° luglio. In futuro carte di credito o codice QR htt… - quattroruote : Rifornimenti delle auto aziendali: addio alle schede carburante dal 1° luglio. In futuro carte di credito o codice… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) A poco più di tre mesi dalla fine dellecarburanti, fissata dalla legge di bilancio 2018 al 1, ancora non si sa come potranno essere gestiti, da un punto di vista amministrativo e fiscale, idelle. Due sono le ipotesi sul tavolo dei tecnici dellAgenzia delle entrate nella prospettiva dellobbligo generalizzato di fatturazione elettronica, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2019. La prima prevede la possibilità, per chi utilizza carte di credito o di debito, di preassociarecarte le informazioni anagrafiche necessarie al gestore per emettere, contestualmente al rifornimento, la fattura elettronica.Lipotesi QR code. Una seconda ipotesi prevederebbe lutilizzo di un codice QR contenente i dati di fatturazione dellacquirente e in grado di essere letto dal gestore della stazione di rifornimento e consentirgli così lemissione della fattura ...