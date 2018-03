Ricerche in corso per donna di 77 anni dispersa a Capena

Palermo : un disperso a Piano Battaglia - Ricerche in corso (2) : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - L'uomo si trova a un'altitudine di circa 1900 metri e con temperature vicine allo zero. L'escursionista, che aveva lasciato l'auto nel parcheggio della Battaglietta avventurandosi da solo, ha sbagliato strada perdendo l'orientamento quando è sceso il buio. E' riuscito

Palermo : un disperso a Piano Battaglia - Ricerche in corso : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - Paura nel pomeriggio nel Palermitano per un uomo di 63 anni smarritosi nella zona di Piano Battaglia. L'uomo, uscito per andare a funghi, si è inoltrato nei sentieri impervi non riuscendo più a fare rientro a casa. Immediato l'allarme e le ricerche dei carabinieri che,

Palermo : un disperso a Piano Battaglia - Ricerche in corso : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) – Paura nel pomeriggio nel Palermitano per un uomo di 63 anni smarritosi nella zona di Piano Battaglia. L’uomo, uscito per andare a funghi, si è inoltrato nei sentieri impervi non riuscendo più a fare rientro a casa. Immediato l’allarme e le ricerche dei carabinieri che, grazie al gps, sono riusciti a rintracciarlo in contrada Pizzo Carbonara. Alle operazioni di recupero partecipano anche gli uomini ...

Maltempo - uomo scomparso a Napoli : Ricerche in corso : La Protezione civile della Regione Campania sta collaborando alla ricerca di una persona scomparsa a Napoli il 12 febbraio scorso. L’uomo, SM, classe ’68, senza fissa dimora, era ospite di un convento (dormitorio La Palma) ed è stato avvistato nei pressi delle cave di tufo tra Salita dello Scudillo e le Fontanelle. Dopo una riunione tecnica in Prefettura di Napoli, i volontari e il personale della Protezione civile della Regione ...

In corso le Ricerche di un 57enne disperso a Polcenigo : Da questa mattina sono in corso le operazioni di ricerca di un uomo di 57 anni , di nazionalità olandese , che vive a Polcenigo . Di lui non si hanno più notizie da domenica 4 marzo . Era vestito con ...

Roma - persona scomparsa nel Tevere : Ricerche in corso : Sono in corso da questa mattina all'altezza di ponte Palatino le ricerche di una persona vista scomparire nelle acque gelide del fiume. Sul posto stanno lavorando tre squadre di vigili del fuoco e una ...

Si lancia nel Tevere - Ricerche in corso : Dalle ore 04.00 circa di questa notte, personale del Comando di Roma dei vigili del fuoco sta intervenendo sul fiume Tevere, altezza Ponte Marconi, per un una persona (di cui non si conoscono le generalità) che si è gettata nel fiume. Sul posto personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) VFF e Sommozzatori VVF. Seguiranno aggiornamenti. Sul […] L'articolo Si lancia nel Tevere, ricerche in corso sembra essere il primo su NewsGo.

Francia : sciatore britannico disperso ad Albertville - Ricerche in corso : Sono in corso ad Albertville, nelle Alpi francesi, le ricerche di uno sciatore britannico di 39 anni disperso da domenica, mentre in diverse località alpine le pesanti nevicate hanno causato disagi. Tra essi, a Zermatt in Svizzera sono circa 13mila i turisti bloccati a causa della neve. In Savoia, in 36 ore sono caduti tra 1,5 metri e 1,8 metri di neve. Un lieve miglioramento delle condizioni meteo ha permesso ai soccorritori di lanciare le ...

Escursionista disperso tra Toscana ed Emilia - Ricerche in corso : In corso da ieri le ricerche dell’Escursionista disperso nella zona del Lagastrello, sul confine tra la Toscana e l’Emilia. La squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia, composta da 4 specialisti SAF, è partita ieri pomeriggio su richiesta del Comando VVF di Massa, e per tutta la notte ha battuto i sentieri nel bosco. Le ricerche sono complicate dalle condizioni meteo avverse, dalla neve caduta negli ultimi giorni e ...

Lavoro - assunzioni 2018 Ferrovie dello Stato : Ricerche in corso e domanda Video : Continuano anche nel 2018 le ricerche di #Ferrovie dello Stato per #assunzioni a tempo indeterminato di giovani laureati, secondo quanto previsto del piano d’impresa che prevede un sempre maggiore orientamento del Gruppo verso le sfide rappresentate dalle nuove tecnologie informatiche. Le posizioni aperte sulla pagina ‘Lavora con noi’ della maggiore azienda italiana di trasporto ferroviario riguardano, al momento ,posizioni in ambito commerciale ...

Valanga val Venosta - Ricerche in corso : BOLZANO, 3 GEN - Una Valanga è caduta in Alta Val Venosta: due persone sono state estratte vive, ma si teme per altre due che sarebbero state travolte. Il Soccorso alpino è al lavoro in condizioni ...

Savona - si tuffa in mare dopo la lite con il fidanzato : scomparsa nella notte di Capodanno - Ricerche ancora in corso : Sono riprese questa mattina le ricerche in mare di Alessia Puppo, la 33enne scomparsa la notte di Capodanno ad Albenga dopo essersi gettata in mare in seguito a una lite con il fidanzato. Intorno alle 8 di martedì sono ripartite le perlustrazioni dello specchio d’acqua antistante l’isola Gallinara: al lavoro la capitaneria di porto, i carabinieri e squadre di sommozzatori tra cui una inviata dalla centrale dei vigili del fuoco di Genova. ...