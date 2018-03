Ricerca e imprese a confronto sui computer quantistici

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018) Una velocita’ di calcolo senza precedenti, capace di produrre una nuova rivoluzione industriale attraverso i progressi dell’informatica. Si chiamanoe promettono di trasformare interi settori del business e della scienza, dalla farmacologia alla meteorologia, passando per chimica, agricoltura, ingegneria dei materiali, sistemi di crittografia e automobili a guida autonoma. Le ricadute del “quantum computing” sono state discusse oggi a Trieste, in un incontro organizzato dal Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam (Ictp) e dalla Scuola internazionale di studi avanzati (Sissa). Nel corso della tavola rotonda, aperta dal ricordo di Stephen Hawking, i direttori di Ictp e Sissa hanno annunciato la nascita di un nuovo istituto per la computazione quantistica, con sede a Trieste, grazie alla collaborazione con l’Universita’ ...