Rete 5G | cos’è e quanto è veloce

chimerarevo

: Pilota Usa vede un Ufo: 'Ehi, ma cos'è quello?' - giuseppelevati1 : Pilota Usa vede un Ufo: 'Ehi, ma cos'è quello?' - obbliderio : NON C'È UN CAZZO DI RETE MA COS'È STA PREISTORIA DOVE SONO FINITO - cwilksuk : RT @Paolettajs: @RaiUno ti prego, rete ammiraglia, così generalmente ti chiamano... pensaci su ed annulla questo cambio di rotta! Ad esempi… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Ultimamente si sente parlare sempre più spesso di5G. Durante il CES di Las Vegas è stata fatta un’enorme campagna pubblicitaria da parte di tutti i brand più famosi. Ma siamo sicuri di sapere tutto su questo nuovo standard? Che cos’è il 5G? La5G è il nuovo standard che andrà a sostituire l’attuale 4G LTE, il quale ha soppiantato a sua volta la3G. Quindi il 5G non è altro che la quinta generazione dello standard di telefonia mobile. Come è ovvio che sia, questa nuova tecnologia è stata progettata per essere di gran lunga piùdi quella attuale. Tuttavia non è l’unica caratteristica di questa. Infatti è stata pensata per estendere unawireless piùovunque, in modo da avere tutti i dispositivi connessi tra loro. Come funziona? Questo nuovo standard non sfrutta solamente una tecnologia. Infatti racchiude in sé molte le ...