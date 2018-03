‘Resto al Sud’ | ecco gli incentivi per nuovi giovani imprenditori che non vogliono

caffeinamagazine

(Di giovedì 15 marzo 2018) Fuga dal Sud. Alla ricerca di un lavoro e di un futuro, sono migliaia iche abbandonano il Mezzogiorno e, con il loro bagaglio di anni di studi, affrontano veri e propri viaggi della speranza, di notte, in autobus, per arrivare al mattino nelle località del Centro e Nord Italia e tentare la carta del concorso pubblico (Video). “Ho mandato curriculum in giro – afferma a Labitalia Carla, nome di fantasia – e nessuno mi ha risposto. Ho avuto qualche chiamata, però o in nero, oppure avrei dovuto aprire partita Iva e lavorare sotto cooperativa. Questo tipo di offerte sinceramente non era proprio il caso di accettarle”. E c’è chi, come Manuela, da anni fa su e giù per lo Stivale. “Ne ho fatti tanti di concorsi – racconta – e questi viaggi sono molto stancanti e sacrificati sia per noi che per le nostre famiglie”. “Non c’è ...