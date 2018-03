Reporter ucciso Si dimette il premier Robert Fico

Slovacchia - il caso del Reporter ucciso manda in crisi il governo : il premier Fico offre le dimissioni : L'omicidio del reporter Jan Kuciak ha finito con il travolgere il governo slovacco. Il premier Robert Fico, dopo settimane di pressioni e polemiche, ha offerto oggi al presidente Andrej Kiska le...

Slovacchia - il caso del Reporter ucciso manda in crisi il governo : il premier Fico offre le dimissioni : L'omicidio del reporter Jan Kuciak ha finito con il travolgere il governo slovacco. Il premier Robert Fico, dopo settimane di pressioni e polemiche, ha offerto oggi al presidente Andrej Kiska le...

Ecco l'ultimo articolo di Ján Kuciak - il Reporter slovacco ucciso a Bratislava : articolo aggiornato il 14 marzo 2018 alle ore 19,36 Il premier socialdemocratico slovacco Robert Fico ha annunciato le dimissioni, nella bufera dopo l'omicidio del giornalista Jan Kuciak, che indagava sui presunti legami tra politica e 'ndrangheta. Ieri si era dimesso il ministro dell'Interno Robert Kalinak, dopo le manifestazioni di protesta e le pressioni degli alleati della coalizione Most-Hid. "Oggi ...

Reporter ucciso - si dimette il premier slovacco Fico : Kuciak indagava sui presunti legami tra politica e 'ndrangheta . Ieri si era dimesso il ministro dell'Interno, Robert Kalinak, dopo le manifestazioni di protesta e le pressioni degli alleati della ...

Slovacchia : in centinaia ai funerali del Reporter ucciso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Slovacchia - Reporter ucciso : rilasciati tutti i 7 italiani arrestati : La polizia slovacca ha rilasciato tutti e sette gli italiani arrestati in connessione con l'omicidio del giornalista Jan Kuciak. Lo ha confermato la polizia slovacca spiegando che sono scaduti i...

Slovacchia : decine di migliaia in piazza per Reporter ucciso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Reporter ucciso in Slovacchia - arrestati sette italiani : Reporter ucciso in Slovacchia, arrestati sette italiani La polizia locale avrebbe fermato l’imprenditore Antonio Vadalà il fratello Bruno e il cugino, Pietro Catroppa. Il Reporter aveva scritto di presunti legami tra la famiglia Vadalà e la ‘ndrangheta Continua a leggere L'articolo Reporter ucciso in Slovacchia, arrestati sette italiani è su NewsGo.

Ecco l'ultimo articolo di Ján Kuciak - il Reporter slovacco ucciso a Bratislava : 'Quattordici anni fa, un italiano di nome Carmine Cinnante arrivò nella città di Michalovce. Una mattina partì con la sua Fiat da un villaggio di Novosad, a circa 40 chilometri da Michalovce, dove si ...

Ecco l'ultimo articolo di Ján Kuciak - il Reporter slovacco ucciso a Bratislava : "Quattordici anni fa, un italiano di nome Carmine Cinnante arrivò nella città di Michalovce. Una mattina partì con la sua Fiat da un villaggio di Novosad, a circa 40 chilometri da Michalovce, dove si trovava con la sua ragazza Lýdia. Cinnante stava andando in l'Italia. Fu raggiunto da uno slovacco chiamato Ján, a cui aveva promesso un lavoro. Nel distretto di Michalovce una persona su quattro in ...

Reporter ucciso in Slovacchia - 'verosimile sia la 'ndrangheta' : Roma, 1 mar. , askanews, Per il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, 'è verosimile' che ci sia la 'ndrangheta calabrese dietro l'omicidio in Slovacchia del giorlista Jan Kuciak e della ...

Reporter ucciso in Slovacchia - "verosimile sia la 'ndrangheta" : Roma, 1 mar. , askanews, - Per il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, "è verosimile" che ci sia la 'ndrangheta calabrese dietro l'omicidio in Slovacchia del giorlista Jan Kuciak e della ...

Reporter ucciso Slovacchia - Gratteri : verosimile sia 'ndrangheta : Roma, 1 mar. , askanews, 'E' verosimile' che ci sia la 'ndrangheta calabrese dietro l'omicidio in Slovacchia del giorlista Jan Kuciak e della compagna: 'Io in genere non parlo di indagini in corso o ...

Reporter ucciso in Slovacchia - arrestati tre italiani : Reporter ucciso in Slovacchia, arrestati tre italiani Reporter ucciso in Slovacchia, arrestati tre italiani Continua a leggere L'articolo Reporter ucciso in Slovacchia, arrestati tre italiani sembra essere il primo su NewsGo.