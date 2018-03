Renzi pronto a farsi il suo partito Poi Nazareno 2 0 con Berlusconi?

Renzi pronto a farsi il partito Nazareno 2.0 con Berlusconi? Matteo non farà il soldato semplice : I rumors che girano in questi giorni sono clamorosi: Renzi starebbe facendo un suo partito anche se lui, naturalmente, smentisce. E lo starebbe facendo con i soldi (e i voti) di Silvio Berlusconi Segui su affaritaliani.it

Pd : 'Renzi non si ricandida'. Zingaretti : 'Pronto per le primarie' : Tensione nei Dem in vista della Direzione di lunedì, e il rieletto governatore del Lazio scende in campo e, sull'intesa con M5s è chiaro: 'Restiamo all'opposizione'. Scambio di battute al vetriolo fra ...

MATTEO Renzi SI DIMETTE DAL PD?/ Diretta video discorso alle 17 - ultime notizie : è giallo - pronto Gentiloni : Dimissioni di MATTEO RENZI, il segretario Pd pronto a lasciare dopo sconfitta del Pd alle Elezioni 2018? alle 17 RENZI parlerà al Nazareno: candidati possibili Gentiloni e Delrio(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 15:05:00 GMT)

Voto - Italia divisa : il M5s primo partito vince al Sud - il centrodestra al Centro-Nord - Crollo Pd - Renzi pronto a lasciare : Sono ancora parziali i dati del Voto alle elezioni politiche, ma il quadro che emerge è quello di un'Italia divisa in tre, con nessuna maggioranza. Il M5s conquista Sud e isole e arriva al 31%, il ...

Elezioni - Renzi : se il Pd non sarà primo è pronto a opposizione : "Quello che accadrà dopo il 5 di marzo si capirà solo con i numeri chiari perché non è detto che non ci sia una maggioranza. Per me è fondamentale che il Pd sia davanti. Se non sarà così, il Pd è ...

Matteo Renzi a Bersaglio mobile : "Pronto ad andare all'opposizione se il Pd non sarà il primo partito" : "Penso che quello che accadrà dopo il 5 di marzo si potrà capire con i numeri chiari, perché non è detto che non ci sia una maggioranza. Io sono profondamente convinto che il Pd sarà il primo partito, dopodiché se non succede il Pd è responsabilizzato per andare all'opposizione". Così il segretario del Pd, Matteo Renzi, nel corso della puntata di 'Bersaglio mobile' che andrà in onda ...

Shakhtar Donetsk-Roma - probabili formazioni e ultimissime : dubbio FloRenzi - pronto Bruno Peres : Shakhtar Donetsk-Roma, probabili formazioni e ultimissime: dubbio Florenzi, pronto Bruno Peres Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Shakhtar Donetsk-Roma, probabili formazioni E ultimissime- Tutto pronto per l’andata degli ottavi di finale tra Shakhtar e Roma. Di Francesco conferma il 4-2-3-1 con De Rossi e Strootman in linea mediana. In difesa resta da ...

Comunque vada - Renzi vince Matteo pronto a fare il Macron E la sinistra? Da ricostruire ex-novo : Comunque andrà il 4 marzo - sarà la replica in pejus del 4 aprile 2008 quando il Pd 'Yes we can' fu spedito all'opposizione, la sinistra radicale del 'ragazzo rosso' Fausto Bertinotti venne cancellata dal Parlamento e le chiavi di Palazzo Chigi tornarono al centro-destra che dopo decenni... Segui su affaritaliani.it

Roma - FloRenzi/ Il rinnovo del contratto è pronto - solo lui e De Rossi resteranno in estate : Roma, Florenzi: il rinnovo del contratto è pronto, ma c’è la fila per il giallorosso. Facciamo il punto sulla situazione contrattuale del giocatore tuttofare del club capitolino(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 12:19:00 GMT)

Il no di Berlusconi alla manifestazione del 18 febbraio fa infuriare la Meloni : 'Atto di chiarezza - è pronto a governare con Renzi' : Rapporti non proprio da alleati tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Almeno stando a quanto scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia. "Rimango basita di fronte alle parole di Silvio ...

Giorgia Meloni contro il no di berlusconi alla manifestazione del 18 febbraio : "Atto di chiarezza - è pronto a governare con Renzi" : Rapporti non proprio da alleati tra Giorgia Meloni e Silvio berlusconi. Almeno stando a quanto scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia."Rimango basita di fronte alle parole di Silvio berlusconi che apre alla possibilità di 'coalizione allargata' - spiega - e dice che non parteciperà alla manifestazione del 18 febbraio promossa da Fratelli d'Italia a Roma per dire no agli inciuci. Ma è un atto di chiarezza".Meloni ...