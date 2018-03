Renzi è davvero uscito di scena? Mentre M5S e Lega cercano l’intesa lui gioca a tennis

Questa volta Renzi si è dimesso davvero : 'Sarebbe cambiata l'agenda politica. L'agenda sarebbe stata l'Europa, non altro. Come è stato per Macron o per Merkel. E prima ancora come è stato in Olanda per Rune. Sull'Europa non avrebbero vinto ...

Questa volta Renzi si è dimesso davvero : Questa volta sono dimissioni vere, non indiscrezioni né tanto meno una fake news. Il segretario del Pd, Matteo Renzi, conferma al Corriere della Sera che il processo per la successione alla guida del partito si è di fatto aperto all'indomani della sconfitta elettorale del 4 marzo e che il suo ciclo "si è chiuso". "Sul mio successore deciderà l'assemblea" ...

Renzi si è davvero dimesso - dice Orfini : Non ci sono trucchi o piani segreti, ha detto: le dimissioni sono effettive e da lunedì il partito deciderà senza di lui come affrontare le prossime settimane The post Renzi si è davvero dimesso, dice Orfini appeared first on Il Post.

Adesso Matteo Renzi ha davvero paura : la mossa disperata per raccattare due voti : Matteo Renzi , evidentemente disperato, ha avuto la pensata di elemosinare qualche voto 'antifascista'. L'ultima mossa dell'ex premier, al limite del grottesco, è quella di annunciare la propria ...

Davvero Renzi vuole il bonus anti-bamboccioni? : Dopo gli 80 euro per le partite Iva sotto i 26mila euro annui e i bonus per i figli a carico annunciati a Porta a porta, nel pomeriggio di venerdì Matteo Renzi potrebbe lanciare un’altra proposta del programma elettorale del Pd nel corso dell’evento bolognese all’Opificio Golinelli: un sostegno di 150 euro al mese per pagare l’affitto a tutti gli under 30 con un reddito inferiore ai 30mila euro l’anno che decidano di andarsene di casa. La ...