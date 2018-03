René | il campione italiano di sci senza gambe

vanityfair

(Di giovedì 15 marzo 2018) Renè De Silvestro è la dimostrazione vivente di come la vita sappia trovare sempre delle risorse, anche quando viene presa a bastonate, anche quando il destino si mette di mezzo, anche quando ti costringe a inventarti un nuovo modo di stare al mondo. Renè è un ragazzo di 22 anni, è un disabile che da cinque sta in carrozzina, è uno sciatore, è un atleta azzurro che sta partecipando alle ParaOlimpiadi di PyeongChang. E’ tante cose insieme, è soprattutto un giovane uomo che ha trovato la forza per tornare a sorridere. Il senso di Renè per la neve è un sentimento che si porta addosso da tempo, vive a San Vito di Cadore e le montagne – le Dolomiti – sono state rifugio e traguardo. Il giorno che gli ha cambiato la vita ha uno scenario ben preciso: il pendio della pista di Lavadoi, su per Alleghe. E un’età precisa: Renè aveva 17 anni, era il 2013. Stava facendo il giro di ...