Renault tra nuovi motori e il robot-veicolo EZ-GO

F1 - Test Barcellona 2018 – analisi prima giornata : Daniel Ricciardo emerge tra freddo e pioggia - Mercedes e Ferrari sono vicine - Renault in crescita : Per rendere omaggio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 appena concluse, il primo giorno dei Test pre-stagionali di Formula Uno a Barcellona ha proseguito sulla scia dei Giochi Olimpici. Sul circuito del Montmelò, infatti, oggi hanno regnato brutto tempo, temperature rigide e, per concludere, anche la pioggia che ha fatto chiudere anzitempo il movimento sul tracciato. Queste condizioni dovrebbero ripetersi anche nella giornata di domani ...

Renault Clio Moschino - quando le quattro ruote incontrano la moda – FOTO : Il mondo dell’auto non è nuovo a “contaminazioni” con quello della moda, che in passato hanno dato luogo a connubi anche ben riusciti. Ora tocca alla Renault Clio, la vettura straniera più venduta nel nostro Paese lo scorso anno, sposare la creatività di Moschino. Lo stilista americano e direttore creativo della maison, Jeremy Scott, ha infatti firmato la livrea e gli interni della show car che vedete nelle FOTO sopra, realizzata per ...

E-Via Flex-E - La Renault entra nel progetto per le colonnine rapide : La Renault prosegue il suo impegno nello sviluppo di un'infrastruttura di colonnine per la ricarica delle auto elettriche in Europa, stringendo un accordo di collaborazione per sostenere il progetto E-Via Flex-E lanciato dall'Enel in via sperimentale lo scorso dicembre. Rete ad alta potenza. Il progetto, coordinato dall'azienda italiana dell'elettricità e co-finanziato dall'Unione Europea nel quadro del programma Connecting Europe ...

Car sharing elettrico - accordo in Cina tra Renault-Nissan-Mitsubishi e DiDi Chuxing : Mettere insieme la mobilità elettrica ed il car sharing, in Cina. Questo l’obiettivo del memorandum d’intesa appena firmato da Renault-Nissan-Mitsubishi e DiDi Chuxing, la piattaforma cinese di gestione dei trasporti via smartphone, per una futura collaborazioni riguardo ai suddetti servizi. Compreso quello di ride-hailing (trasporto on-demand, sul modello Uber) effettuato con vetture automatizzate. “Le partnership strategiche ...

Motori : MAPFRE estende il contratto con Renault Sport Formula One Team : La Formula 1 non è soltanto uno Sport di alta competizione, ma rappresenta anche un banco di prova per la ricerca tecnologica, che potrà successivamente estendersi alla società nel suo insieme. ...