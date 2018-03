Rem 2018 | impresa e Università insieme per vincere la sfida di Industria 4 0

Rem 2018 - a Ravenna si parla di energia rinnovabile : impresa e Università unite per vincere la sfida : 'L'energia, per accelerare sulla transizione, - ha ribarito Davide Tabarelli, presidente di Nomisma energia - ha un disperato bisogno della scienza, della tecnica e, pertanto, delle Università, dove ...

Milano-SanRemo 2018 - debutta il Var nel ciclismo : come funziona la moviola in campo e cosa può sanzionare? : La Milano-Sanremo 2018 aprirà la strada all’utilizzo della tecnologia del mondo del ciclismo. La Classicissima, infatti, terrà a battesimo il Var cioè la moviola “in strada”. Anche l’universo dei pedali si uniforma a calcio, rugby, tennis, volley, basket e tutti questi sport che utilizzano la moviola. Ma scopriamo nel dettaglio come funziona la video assistenza che verrà impiegata in diverse corse del calendario ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Andrea Dovizioso : “LotteRemo per il Mondiale. Il rinnovo di Rossi? Non sono sorpreso” : Nella prima conferenza stampa dell’anno, a Losail (Qatar), Andrea Dovizioso è sicuro del fatto suo, conscio di quanto accaduto la stagione passata e della forza della nuova Ducati: “L’inverno è stato molto positivo e mi aspetto di essere più veloce del 2017 – ha sottolineato il forlivese. Abbiamo parecchio materiale da testare e solo le gare potranno dirci a che punto siamo. Credo comunque che possiamo lottare per il ...

Milano-SanRemo 2018 : il percorso. Analisi degli aspetti tattici : dove si può attaccare per evitare la volata? : Una volata scontata? Non per forza. Pur essendo la Classica Monumento più adatta ai velocisti, la Milano-Sanremo non è una corsa scontata e la volata di gruppo non è l’unica soluzione possibile, oltre ad essere molto diversa dai classici sprint che siamo abituati a vedere, per esempio, nelle tappe dei grandi giri. Nelle otto edizioni che si sono disputate dal 2010 in poi, ben tre volte (considerando anche il 2013 in cui vinse Ciolek ...

SANRemO YOUNG 2018 / Finalisti - classifica ed eliminati : calo negli ascolti per Antonella Clerici : La prima finale di SANREMO YOUNG determina l'eliminazione di Ouiam e Rocco. Toto Cutugno salva Leonardo De Andreis, che raggiunge Elena, Raffaele e Luna tra i Finalisti. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:51:00 GMT)

Karate - PRemier League 2018 : Sara Cardin e Luigi Busà a caccia del podio a Rotterdam. Azzurri al gran completo e in cerca di conferme : La Premier League 2018 fa tappa a Rotterdam, dove fra venerdì 16 e domenica 18 marzo va in scena la terza tappa della competizione che vede impegnati i migliori interpreti mondiali del Karate. Gli atleti si sfideranno per la conquista di podi di prestigio, ma anche e soprattutto per verificare come è cambiato il livello di competitività con la crescita del Medio Oriente, divenuto ormai una potenza internazionale nella disciplina. Un piazzamento ...

Milano-SanRemo 2018 : Peter Sagan e Michal Kwiatkowski si giocheranno tutto sul Poggio : Due grandi favoriti per la 109ma edizione della Milano-Sanremo, che si disputerà sabato e aprirà il percorso di questa stagione nelle favolose Classiche Monumento. Due nomi che appaiono sicuramente un gradino sopra a tutti gli altri: stiamo parlando del campione del mondo (per tre volte consecutive) Peter Sagan, capitano della Bora-hansgrohe, e del detentore del titolo, il corridore del Team Sky Michal Kwiatkowski, di recente trionfatore alla ...

TerRemoto oggi/ INGV ultime scosse : Sicilia - sisma M 2.3 alle Isole Eolie (15 marzo 2018 - ore 11.30) : Terremoto oggi, ultime scosse: dati INGV in tempo reale, 15 marzo 2018. Sicilia, sisma di magnitudo 2.3 alle Isole Eolie. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:30:00 GMT)

Milano-SanRemo 2018 : inizia l’era della Var nel mondo del ciclismo : L’edizione 2018 della Milano-Sanremo che si disputerà sabato 17 marzo non sarà attesa solo per questioni puramente agonistiche ma anche per un altro aspetto. inizia, infatti, l’era della Var, lo stesso sistema adottato nel calcio per rigori, fuorigioco ecc. In questo caso, però, la tecnologia servirà per scovare le infrazioni in tempo reale e intervenire subito per garantire la regolarità del darsi agonistico in strada. Tutti i ...

Ascolti TV | Mercoledì 14 marzo 2018. Cala SanRemo Young (14.6%) - La Bella e la Bestia 9.5%. Il Cacciatore parte dal 10.3% : Sanremo Young Su Rai1 Sanremo Young ha conquistato 3.210.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 La Bella e la Bestia ha raccolto davanti al video 2.177.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 Il Cacciatore ha interessato 2.483.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 2.251.000 spettatori (11.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.388.000 spettatori pari ad uno ...

Milano-SanRemo 2018 : gli italiani che possono sognare la vittoria. Elia Viviani la speranza maggiore : Mancano ormai due giorni alla Milano-Sanremo 2018, prima Classica Monumento della stagione ciclistica. Una corsa snervante, 300 chilometri che conducono dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, per l’unica delle cinque grandi Classiche che sorride ai velocisti. In Italia il successo manca dal 2006, quando Filippo Pozzato riuscì ad anticipare il gruppo per imporsi davanti ad Alessandro Petacchi e Luca Paolini in un podio tutto ...

Ascolti tv ieri - SanRemo Young vs Il Cacciatore | Dati Auditel 14 marzo 2018 : Come si sono evoluti gli Ascolti tv di ieri sera, mercoledì 14 marzo? Antonella Clerici ed il suo “Sanremo Young” avrà conquistato la maggior fetta di pubblico da casa o il romantico film de “La Bella e La Bestia”, trasmesso da Canale 5, non avrà avuto rivali? Ricordiamo che su Rai 2 partiva la nuova fiction Il Cacciatore, come sarà andata in termini di Ascolti e share? Scopriamolo, come sempre, assieme con tutti i Dati ...

Milano-SanRemo 2018 in Diretta tv e Live-streaming : Video - Dalla Sanremo a San Sebastian: vince ancora Kwiatkowski, Gallopin ko allo sprint 00:55 Milano-Sanremo in Live-streaming La Milano-Sanremo 2018 verrà trasmessa anche in streaming per tutti gli ...

Milano-SanRemo 2018 : Greg Van Avermaet cerca il colpo di mano nel finale - serve un grande attacco per anticipare il gruppo : Saranno molti gli outsider al via della Milano-Sanremo e tra i corridori che proveranno a conquistare il successo con un attacco da finisseur troviamo il campione olimpico Greg Van Avermaet, che possiede le qualità per fare la differenza sugli strappi presenti nel finale. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive del belga per questa corsa. Partiamo da un dato statistico: sabato Van Avermaet correrà la 39ma Classica Monumento della sua ...