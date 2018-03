Regione Lazio : c'è un piano per far cadere Nicola Zingaretti e tornare al voto : Nicola Zingaretti, lo scorso 4 marzo, è stato rieletto presidente della Regione Lazio, ma ancor prima che la sua giunta regionale prenda forma, ci sarebbe un piano - messo in atto da Centrodestra e Movimento Cinque Stelle - per farlo decadere. A rivelarlo è il quotidiano romano Il Messaggero. Rievocazione del metodo Marino Secondo il giornalista Simone Canettieri, infatti, tutto è pronto per applicare lo stesso sistema che nel 2015 ha portato ...

Istat - Zingaretti : Export Lazio vola a +17 - 4% - Regione motore per Paese - : "L'Export del Lazio vola: +17,4% , Istat 2017, Italia +7,4%, . I dati confermano che l'economia è più forte e che la nostra Regione è motore per il Paese. Avanti per trasformare questi dati positivi in benessere per tutti". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola ...

Roma - rifiuti : chieste condanne per patron di Malagrotta ed ex presidente Regione Lazio : La Procura di Roma ha chiesto la condanna a 6 anni di reclusione per il patron della discarica di Malagrotta, Manlio Cerroni, per l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico...

Regione Lazio - ecco i nomi di tutti gli eletti : ecco l'elenco, non ancora definitivo, degli eletti al Consiglio regionale del Lazio. PARTITO DEMOCRATICO LEODORI DANIELE DETTO DANIELE DI BIASE MICHELA DETTA DE...

Regione Lazio - Zingaretti vince ma non ha la maggioranza : Zingaretti dovrà scencere a compromessi con un partito dell'oppisizone. Il candidato del centrosinistra alla Regione Lazio, infatti, ha vinto ma non ha la maggioranza. L'effetto che si è delineato è quello dello della cosiddetta anatra zoppa: 24 consiglieri più il presidente contro 26 all'opposizione (divisi tra centrodestra e M5s).Al momento non tutti i seggi hanno completato lo scrutinio - mancano circa un migliaio di voti ...

Promossi e bocciati nel Lazio. Ecco i nuovi consiglieri della Regione : Nella prossima Aula della Pisana, il confermato governatore Nicola Zingaretti potrà contare su 24 consiglieri regionali. Più se stesso, naturalmente. Il che vuol dire che in Consiglio il ...

Regione Lazio - Zingaretti vince ma non ha la maggioranza : A quasi due giorni dal voto, sono ore decisive per capire come sarà composto il nuovo consiglio regionale del Lazio. Nicola Zingaretti, candidato del centrosinistra ha vinto, ma il presidente ...

Regione Lazio : scintille tra Parisi e Pirozzi : Dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018, anche per le elezioni regionali in Lombardia [VIDEO] e nel Lazio i giochi sono fatti. Alla presidenza della Regione lombarda è stato eletto il candidato di ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : chiesto alla Regione lo stato di calamità : “In seguito ai gravissimi danni riportati dagli agricoltori, a causa dell’ondata di gelo siberiano della scorsa settimana”, Coldiretti Lazio ha inviato alla Regione “una specifica richiesta affinché siano attivate le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale”. ”Tutte le colture sono state colpite e moltissime strutture pesantemente danneggiate dal gelo e dal peso delle neve – ...

Regione Lazio : ecco dove ha vinto Zingaretti : Zingaretti nel I Municipio prende il 50,1% Roma – A Roma il trionfo. Vittoria nella provincia di Rieti. Sconfitte a Viterbo – di misura –... L'articolo Regione Lazio: ecco dove ha vinto Zingaretti su Roma Daily News.

Regione Lazio : non c’è maggioranza assoluta : Regione Lazio: Si paventa una mancanza di maggioranza assoluta, ma scrutinio ancora in corso Roma – Lo scenario che sembra maggiormente plausibile nel nuovo Consiglio regionale... L'articolo Regione Lazio: non c’è maggioranza assoluta su Roma Daily News.

Garanzia Equity della Regione Lazio : 9 - 6 milioni per le Pmi : Roma, , askanews, - Nel Lazio arriva Garanzia Equity, con una dotazione di altri 9,6 milioni di euro per promuovere il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese, destinato alle Pmi ...

Risultati elezioni Regione Lazio : segui la diretta dello spoglio : Roma – Terninato lo spoglio relativo alle politiche ora l’attenzione si concentra sulle Regionali. In ballo c’è il rinnovo del governo presieduto fino ad ora... L'articolo Risultati elezioni Regione Lazio: segui la diretta dello spoglio su Roma Daily News.

PROIEZ.n°1 : Regione Lazio candidati : 15.15 copertura 5% % % candidati Presidente Coaliz. SERGIO PIROZZI 4,7 00,0 STEFANO PARISI 27,0 00,0 ROBERTA LOMBARDI 32,0 00,0 NICOLA ZINGARETTI 34,4 00,0 Consorzio Opinio Italia per Rai Ricerca soggetta ad errore statistico