Reggio Calabria | mafiosi in clinica | 19 milioni di beni sequestrati a medico chirurgo

Reggio Calabria - chirurgo al servizio della 'ndrangheta. Sequestrati 19 milioni di euro : Ricoverava i boss per evitare loro il carcere. Il professionista da anni dichiarava redditi in gran parte erogati dalla Asl

Reggio Calabria - il pentito Simone Canale : “Il generale Dalla Chiesa ucciso dal boss Nicola Alvaro” : A sparare al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa sarebbe stato Nicola Alvaro conosciuto come ‘u zoppu’, un boss calabrese di Sinopoli oggi vecchio capo-bastone degli Alvaro detti “Coda-longa”. A rivelarlo al sostituto procuratore della Dda di Reggio Calabria Giulia Pantano, è stato il collaboratore di giustizia Simone Canale originario della provincia di Biella ma affiliato alla cosca Alvaro per volere di Nino Penna, un giovane rampollo della ...

Hitachi Rail Italy - commessa da 50 milioni a Reggio Calabria per i treni della metro di Copenaghen : MILANO - treni made in Reggio Calabria per la metropolitana di Copenaghen. È quanto prevede il contratto siglato da Hitachi Rail Italy, l'ex AnsaldoBreda, con metroselskabet, società nata da una ...

I sindaci di Reggio Calabria e Livorno - Falcomatà - Pd - e Nogarin - M5S - nuovi delegati Anci per i Porti : ... a lavoro per 'rilAnciare la portualità' Foto StrettoWeb / Simone Pizzi ' RilAnciare la portualita' nazionale significa rilAnciare un settore chiave della nostra economia e la Conferenza di ...

Da Reggio Calabria alla Romania : Archi conquista il cuore di Bucarest per una notte [FOTO] : Parte il jingle in versione house di 'Sarà perché ti amo', canzone dei Ricchi e Poveri che negli anni ottanta sbancò in mezzo mondo quella che identificava l'Italia della ripresa economica e della ...

Arrestato latitante Pesce - figlio di un boss di Reggio Calabria : È stato sorpreso in un appartamento in un condominio di case popolari, alla periferia di Rosarno, il latitante Antonino Pesce, di 26 anni, già condannato in via definitiva a sedici anni di reclusione ...

Reggio Calabria : successo per il progetto S2_Home dell'azienda De Masi : Una straordinaria vetrina e giornata di formazione ed informazione sui temi dell'industria 4.0, dell'antisismica, dell'efficienza energetica, dell'innovazione in cui si confronta il mondo della ...

Falcomatà : 'investimento da 270 mila euro per la periferia nord di Reggio Calabria e per la cintura dei Comuni sul territorio della piana di ... : ... come nel caso della viabilità nella frazione collinare di Rosalì, questioni annose che parevano essere state dimenticate dalla politica". Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco della Città ...

8 marzo : a Reggio Calabria piano contro violenza di genere : "La cronaca anche a Reggio Calabria ci racconta di casi efferati di violenza contro le donne. Inoltre la maggior parte delle donne che decide di sporgere denuncia poi la ritira, anche perché manca ...

Reggio Calabria : al Liceo 'T. Campanella' incontro su Intelligence e giornalismo : Michele Pierri è un giornalista e analista con sede a Roma specializzato in difesa, cyber e politica estera. È direttore responsabile di Cyber Affairs, agenzia di stampa dedicata esclusivamente al ...

Reggio Calabria - colpo alla ‘ndrangheta : arrestato latitante e scoperti tre bunker : Reggio Calabria, colpo alla ‘ndrangheta: arrestato latitante e scoperti tre bunker Reggio Calabria, colpo alla ‘ndrangheta: arrestato latitante e scoperti tre bunker Continua a leggere L'articolo Reggio Calabria, colpo alla ‘ndrangheta: arrestato latitante e scoperti tre bunker proviene da NewsGo.

Reggio Calabria - colpo alla 'ndrangheta : arrestato latitante e scoperti tre bunker : I carabinieri hanno arrestato a Cittanova , Reggio Calabria, Girolamo Facchineri, personaggio di spicco dell'omonima cosca della 'ndrangheta, con precedenti per associazione mafiosa, estorsione e ...

Reggio Calabria - colpo alla ndrangheta : arrestato latitante e scoperti tre bunker : I carabinieri hanno arrestato a Cittanova , Reggio Calabria, Girolamo Facchineri, personaggio di spicco dell'omonima cosca della 'ndrangheta, con precedenti per associazione mafiosa, estorsione e ...

Reggio Calabria : una Fondazione per rilanciare il Teatro Cilea : Sarebbe anche uno strumento utile per valorizzare i nostri talenti - ha concluso il sindaco - le produzioni culturali del nostro territorio, innalzando la qualità degli spettacoli e creando un ...