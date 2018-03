Regali per la Festa del Papà | 5 gadget tech

Regali festa del papà 2018 : 10 idee per barba - baffi &Co : La festa del papà si avvicina. Quale migliore occasione per fare un regalo al proprio? Ma i papà non sono tutti uguali, per questo vi suggeriamo il regalo giusto per ognuno. Per il papà BARBUTO: GILLETTE, STYLER. Regolabarba, rasoio e rifinitore tutto in uno. Con lame Fusion ProGlide e una lama di precisione progettata da Braun, regola in modo uniforme, rade accuratamente e rifinisce con precisione. Impermeabile e utilizzabile in modo sicuro ...

“Alla faccia!”. Belen e Iannone - 400mila euro di ‘Regalino’. La paparazzata di lusso dopo l’ospitata a ”C’è posta per te” : Per Belen Rodriguez e Andrea Iannone è un periodo d’oro. Fra poco i due inizieranno una nuova vita in Svizzera, più precisamente a Lugano. Il pilota di MotoGp, infatti, si è comprato una nuova casa di lusso. Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 24 gennaio, erano state pubblicate le foto esclusive dell’abitazione in cui Andrea Iannone andrà a vivere in attesa che la showgirl argentina lo raggiunga con suo figlio. ...

Regali per padri : Una decina di idee che non sono una cravatta per fare un regalo per la festa del papà The post Regali per padri appeared first on Il Post.

Festa del papà - ecco 5 Regali per farlo felice : Da Armani a Versace, passando per Hugo Boss fino a Sergio Tacchini che propone 'Smash', un regalo adatto all'uomo sportivo che rimanda al mondo del tennis con un carattere energico e deciso. Ce n'è ...

30 Regali hi-tech per fare felice il papà geek : Sono i nostri eroi, sempre pronti a supportarci, aiutarci e proteggerci: parliamo dei papà a cui è dedicata la giornata del 19 marzo. E proprio loro, che ci hanno insegnato ad andare in bicicletta, a giocare a pallone e tanto altro, ultimamente sono spesso diventati allievi di figli che hanno dovuto spiegare loro il funzionamento di tutti i gadget tecnologici che hanno invaso le nostre vite negli ultimi decenni, nonchè di social network e ...

13 maggio 2018 - Festa della Mamma : 10 Regali per farla felice : Il 13 maggio 2018 si festeggiano le mamme: da quelle appassionate di cucina o di giardinaggio a quelle che sognano un viaggio romantico o in famiglia, dalle golose fino alle wellness addicted. Ecco qualche consiglio per donare un sorriso a ogni madre speciale: Mamma con il POLLICE VERDE – Da 7 euro Sabato 12 e domenica 13 maggio 2018, dalle ore 9 alle 19, si rinnova al Castello di Paderna a Pontenure (PC) l’appuntamento con l’edizione di ...

Offerte lampo e in vetrina del martedì : grandi marchi e Regali per la festa del papà - : ... Slot per Scheda SIM, Slot per Scheda Micro SD, Prezzo: EUR 82,62 Da: EUR 129,99 In offerta a 82,62 Euro -20% TP-Link HA100 Ricevitore Musicale, Bluetooth 4.1, Musica In Streaming fino a 20 m di ...

Video di Emma a C’è posta per te con Luigi e Valeria per una pioggia di Regali da Effetto Domino : Emma a C'è posta per te è la salvezza di Luigi e Valeria. La coppia, con 5 figli a carico, fatica ad arrivare a fine mese tra lavori precari e spese da sostenere. Situazione, questa, che ha generato più di uno scontro tra marito e moglie, accorsa da Maria De Filippi per chiedere perdono al consorte. Il suo regalo per lui è proprio Emma, una delle sue cantanti preferite, che giunge in studio per mettere una pezza su una situazione difficile e ...

Regali e denaro per "pilotare" sentenze tributarie : arrestati giudice e imprenditore Stefano Ricucci : Dai documenti sequestrati un anno e mezzo fa, è emerso che il magistrato ribaltò, a favore della società di Ricucci il precedente provvedimento emesso dalla commissione tributaria provinciale. In cambio, scrive il Gip, avrebbe avuto "Regalie e disposizioni economiche di favore" consistenti tra l'altro, nel pagamento di cene e serate in hotel, ristoranti e locali notturni romani

C'E' POSTA PER TE 2018/ Ospiti e diretta : i Regali di Totti a Christian - Matteo e Giordana (Sesta puntata) : C'è POSTA per te, anticipazioni e Ospiti 24 febbraio: Maria De Filippi torna in onda su canale 5 con il sesto appuntamento del programma. Protagonisti Giorgia e Francesco Totti.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 22:01:00 GMT)

Regali per chi guarderà Overwatch League : Blizzard corrompe i giocatori? : Blizzard sta investendo parecchio, anzi molto di più, nella Overwatch League. E su Twitch vuole spingere più utenti possibile a guardare questa competizione virtuale, tanto che ha messo in palio dei premi e dei Regali per tutti gli spettatori. Innanzitutto Blizzard ha pagato ben 90 milioni di dollari per permettersi di trasmettere le dirette di queste partite, ma questo non gli basta. Ha messo in piedi un sistema di ricompense per tutti i ...

Il Cile ha aperto cinque nuovi parchi naturali grazie ai Regali di due persone : Il co-fondatore di North Face e sua moglie, ex CEO di Patagonia, hanno comprato e donato al governo 4 milioni di ettari di terra The post Il Cile ha aperto cinque nuovi parchi naturali grazie ai regali di due persone appeared first on Il Post.

Ultimi premi Vodafone Happy e relativi punti : 2 nuovi Regali da non perdere entro il 28 febbraio : Il programma Vodafone Happy, da qualche ora, prevede due nuovi regali da richiedere con i punti ottenuti con le ricariche delle SIM. Dopo il rinvio della scadenza per partecipare all'iniziativa, ecco che il vettore non ha mancato di aggiungere ulteriori doni per i suoi utenti, alla lunga selezione già abbastanza varia. Le soluzioni qui riportate sono quelle garantite da due partner dell'operatore, nello specifico THUN e Original Marines. Ma in ...

Six Invitational 2018 di Rainbow Six Siege alle fasi finali - pronti Regali per gli utenti Twitch : A distanza di ormai oltre due anni dalla sua data d'uscita ufficiale, Rainbow Six Siege non smette di macinare numeri impressionanti per un titolo che di fatto si scontra senza alcun timore reverenziale con i big del settore di riferimento, i vari Battlefield e Call of Duty. La dimostrazione è arrivata già nel corso del 2017, con i mesi estivi che hanno visto il titolo sviluppato da Ubisoft sforare il muro dei venti milioni di utenti che hanno ...