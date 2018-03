REDDITO DI CITTADINANZA I gravi effetti collaterali della proposta M5s

Bankitalia : "Non ci sono soldi per REDDITO cittadinanza" : "La mancanza di copertura che la Lega ha presentato sulla flat tax non è dissimile dalla mancanza di coperture del reddito di cittadinanza dei 5 Stelle. Quindi, dal punto di vista dell'impatto ...

Bankitalia non si spaventa per Lega e M5s. Ma è scettica sulle coperture di flat tax e REDDITO di cittadinanza : "Quando il popolo si pronuncia non si può essere spaventati. Non so se chiamerei i 5 stelle e la Lega 'forze populiste'. Sicuramente sono due forze politiche che si oppongono a molte cose fatte in questi decenni e a molti apparati. Ma valutiamo dai fatti" così il direttore generale della Banca di Italia Salvatore Rossi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, secondo quanto riporta una nota della trasmissione. "Il reddito di ...

Elezioni - Vittorio Sgarbi su 'M5S' : 'il REDDITO di cittadinanza è la bufala!' Video : Lo scorso 4 marzo, sono avvenute le attese votazioni per le #Elezioni politiche 2018, che hanno visto l'affermazione del '#movimento 5 stelle' come primo partito politico; ecco cosa ha dichiarato a freddo, l'esperto e critico d'arte e cultura, Vittorio Sgarbi, circa la promessa relativa al 'reddito di cittadinanza', fatta in campagna elettorale. Vittorio vs 'M5S': 'I meridionali sono stati ingannati': ecco cosa ha dichiarato il critico d'arte ...

REDDITO di cittadinanza - anche nei Caf trevigiani arrivano le prime "richieste"“ : "Tante persone no, però c'è qualcuno che è venuto a chiederci del Reddito di cittadinanza". E la riposta del Caf quale è stata? "Che non c'è nessun Reddito di cittadinanza". E...

Niente più CAF assediati : da oggi ci pensa Bethesda con il REDDITO di cittadinanza Vault-Tec : A quasi due settimane dal voto, non sappiamo ancora chi ha vinto, chi ha perso e soprattutto chi governerà il nostro paese, ma quello di cui possiamo essere certi è che i CAF di tutto il sud Italia stanno vivendo giornate da incubo, con file chilometriche di cittadini che chiedono a gran voce l'accesso al reddito di cittadinanza. Fake news a parte, una soluzione potrebbe finalmente essere offerta dalla Vault-Tec, compagnia statunitense divenuta ...

REDDITO di cittadinanza e povertà al Nord e al Sud : Mentre in rete circola la notizia inerente la popolazione del sud che sarebbe accorsa in massa a chiedere il Reddito di cittadinanza alle poste, senza che ci sia ancora né una legge né ancora un governo che la sostenga, a Genova, intanto, viene approvata una legge che punisce chi rovista nei cassonetti in cerca di cibo. Afflusso ai Caf o fake news? L'Italia è stata da poco chiamata a votare, il partito che singolarmente ha preso più voti, il ...

Beppe Grillo lancia il REDDITO di cittadinanza per nascita/ M5s "società senza lavoro - al centro l'uomo" : Beppe Grillo lancia dal blog l'idea di un reddito di cittadinanza per nascita. Il fondatore del M5S supera la stessa proposta del programma pentastellato: "Al centro l'uomo, non i mercati"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 17:22:00 GMT)

REDDITO di cittadinanza - Grillo : “Il lavoro retribuito non è più necessario - si dia a tutti un’entrata per diritto di nascita” : Mentre il M5s studia come mettere in pratica la proposta del Reddito di cittadinanza, il cofondatore e “garante” Beppe Grillo va oltre. E dal suo blog personale, con un post dal titolo Società senza lavoro, lancia l’idea che “si deve garantire a tutti lo stesso livello di partenza: un Reddito, per diritto di nascita. Soltanto così la società metterà al centro l’uomo e non il mercato“. L’idea di fondo, ...

REDDITO di cittadinanza - arriva il sito fake satirico su cui (non) inviare la richiesta : Un sito fake per richiedere il Reddito di cittadinanza: si tratta di una iniziativa a scopo satirico attraverso cui mettere in guardia gli utenti del web dal rischio riguardante la sicurezza informatica e l'acquisizione dei dati personali.Continua a leggere

M5S : Grillo - REDDITO CITTADINANZA sia diritto di nascita - 2 - : AdnKronos, 'Politici ed economisti si impegnano tutti a capire come produrre di più. Dobbiamo pagare il debito, gridano. Dobbiamo lavorare di più, essere più produttivi, tagliare la spesa improduttiva.

REDDITO di cittadinanza "per diritto di nascita" : Beppe Grillo spiega le ragioni dei 5 stelle : "Una società evoluta è quella che permette agli individui di svilupparsi in modo libero, generando al tempo stesso il proprio sviluppo. Per fare ciò si deve garantire a tutti lo stesso livello di partenza: un...

“Disponibili i moduli per il REDDITO di cittadinanza” : l'avviso bufala di Poste Italiane : Il reddito di cittadinanza continua a tenere banco dopo l'esito delle elezioni. Nonostante si tratti di una delle proPoste principali del Movimento 5 stelle, uscito...

REDDITO di cittadinanza : un necessario cambiamento di prospettiva culturale : A parte la complessa discussione sul nuovo governo, gran parte dei commenti postelettorali si sta concentrando sulla proposta che ha rappresentato la maggiore novità della campagna e, ora che i Cinque Stelle sono risultati vincitori, potrebbe diventare la maggiore concreta innovazione: il Reddito di cittadinanza.L'idea agita gli animi. È un argomento difficile da digerire, perché pagare le persone per non fare nulla va ...