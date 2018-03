Recensione | “Il Filo Nascosto” | la forza fantasma che muove il mondo

domanipress

(Di giovedì 15 marzo 2018) Nonostante il solo riconoscimento per i Migliori Costumi a fronte di sei nomination agli Academy Awards, IlNascosto (Phantom Thread) si rivela essere uno dei film più riusciti presenti al festival e un’altra piccola perla da aggiungere alla già nutrita filmografia del regista. Paul Thomas Anderson, infatti, continua a mostrare la propria eccezionale bravura e, dopo i successi di The Master (2012) e Vizio di Forma (2014), confeziona un altro fedele ritratto dell’animo umano e dellache fare il: l’equilibrio e lo sbilanciamento dei rapporti di potere. La trama La pellicola ha come fulcro la vita di Reynolds Woodcock, rinomato stilista dell’alta borghesia inglese di metà Novecento e figura ossessionata dalla ricerca della perfezione artistica. Nel suonon c’è spazio per alcuna distrazione sentimentale, se non la sporadica presenza di fugaci amanti-muse, fino ...