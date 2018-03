eurogamer

: Rare pubblica il nuovo 'Gameplay Launch Trailer' di Sea of Thieves! #SeaofThieves - Eurogamer_it : Rare pubblica il nuovo 'Gameplay Launch Trailer' di Sea of Thieves! #SeaofThieves - TermoliOnLine : Giornata delle Malattie Rare, lunedì un flash mob per sensibilizzare l’opinione pubblica - Andgasperini : RT @franciungaro: #Cronicità, #spesa pubblica nazionala e piani #Lea per malattie rare : «Il Piano nazionale rientri nella griglia Lea» htt… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) A meno di una settimana dall'arrivo sugli scaffali di Sea of, oggihato un inedito "" del gioco che propone un assaggio di tutta l'azione e il divertimento di cui saremo protagonisti nei panni di socievoli pirati.Nelle sequenze delvediamo le scene di vita quotidiana di un pirata di Sea of, tra feste nelle taverne degli avamposti, scontri a fuoco con altri corsari umani e addirittura l'attacco dell'imponente Kraken, che avrà prevedibili conseguenze sulla salute del nostro veliero.L'arrivo delera stato anticipato durante una diretta che si è tenuta nella giornata di ieri, durante la quale gli sviluppatori hanno risposto alle domande più frequenti poste dai fan. Un altro, a detta dimolto più importante, saràto nella giornata di lunedì 19 marzo, e siamo davvero curiosi di scoprire cos'abbia in ...