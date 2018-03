Rapporto mondiale sulla felicità 2018 | vince la Finlandia La top 20

Oro alla Finlandia in entrambe le classifiche del Rapporto mondiale sulla Felicità 2018 : I risultati del Rapporto Mondiale sulla Felicità 2018 dell’ONU, che misura il livello di Felicità degli abitanti di 156 Paesi e quello degli immigrati presenti in 117 Paesi, sono stati diffusi oggi durante un evento di presentazione organizzato presso la Pontificia Accademia delle Scienze, in Vaticano. Un ulteriore evento si terrà alle Nazioni Unite la prossima settimana, il 20 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della ...