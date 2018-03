Rai Play Radio | Aldo Moro di Corrado Guerzoni disponibile sulla piattaforma streaming

Rare pubblica il nuovo "Gameplay Launch TRailer" di Sea of Thieves : A meno di una settimana dall'arrivo sugli scaffali di Sea of Thieves, oggi Rare ha pubblicato un inedito "Gameplay Launch Trailer" del gioco che propone un assaggio di tutta l'azione e il divertimento di cui saremo protagonisti nei panni di socievoli pirati.Nelle sequenze del trailer vediamo le scene di vita quotidiana di un pirata di Sea of Thieves, tra feste nelle taverne degli avamposti, scontri a fuoco con altri corsari umani e addirittura ...

Pure Farming 2018 : Recensione - TRailer e Gameplay : Come da tradizione annuale da qualche tempo a questa parte, non poteva di certo mancare anche nel 2018, la nuova edizione di Pure Farming, ed oggi su gentile concessione di Koch Media vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sulla versione Xbox One del titolo. Pure Farming 2018 Recensione Pure Farming può essere considerato a tutti gli effetti il degno rivale di Farming ...

Beast Quest : Recensione - TRailer e Gameplay : Dopo il lancio su iOS e Androiod, Beast Quest arriva anche su PC e Console, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, su gentile concessione di Dead Good Media. Beast Quest Recensione Beast Quest è un ibrido tra action adventure e il tipico gioco di ruolo, grazie alla presenza del sistema di progressione del personaggio. Al primo avvio ci viene narrata la breve storia tramite una cutscene, da parte di un mago che ci ...

VRFC : Virtual Reality Football Club – Recensione - TRailer e Gameplay : Qualche settimana fa è stato rilasciato sui Playstation e Oculus Store, la prima esperienza di gioco calcistica in realtà Virtuale, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di VRFC – Virtual Reality Football Club. VRFC – Virtual Reality Football Club Recensione Il nuovo titolo sportivo prodotto da Cherry Pop Games vanta esclusivamente del comparto online, fatta eccezione per il tutorial ...

MIDNIGHT DELUXE : Recensione - TRailer e Gameplay : Arriva su Nintendo Switch un mini capolavoro prodotto da Ratalaika Games, ci stiamo riferendo a MIDNIGHT DELUXE, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. MIDNIGHT DELUXE Recensione MIDNIGHT DELUXE è un puzzle game semplice, intuitivo ed economico, acquistabile tramite l’eShop della console. Lo scopo nel gioco è quello di far spiccare il volo MIDNIGHT nello scenario allo scopo di ...

Assassin’s Creed Origins – La maledizione dei Faraoni : Recensione - TRailer e Gameplay : Dopo Gli Occulti, arriva la”maledizione dei Faraoni“, l’ultimo DLC di Assassin’s Creed Origins, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Assassin’s Creed Origins – La maledizione dei Faraoni Recensione La maledizione dei Faraoni pur non essendo strettamente legata agli Occulti, riprende le vicende del precedente DLC, portandoci ad esplorare la celebre Valle dei Re, un luogo dove ...

Kirby Star Allies : Recensione - TRailer e Gameplay : A distanza di un solo anno dalla commercializzazione della Nintendo Switch, arriva su console una nuova avventura di una delle mascotte Nintendiane più amate dai videogiocatori, ci stiamo naturalmente riferendo a Kirby con Star Allies, ed oggi condividiamo con voi la nostra Recensione su gentile concessione di Nintendo. Kirby Star Allies Recensione Dopo il dubbio successo di Planet Robobot su 3DS, Kirby si prepara a conquiStare i ...

Earthlock Festival of Magic : Recensione - TRailer e Gameplay : Sviluppato grazie ai fondi raccolti tramite la campagna Kickstarter, Earthlock Festival of Magic è approdato su PC e Console tempo fa, e a partire da qualche giorno è ufficialmente disponibile anche su Nintendo Switch. Realizzato da Snowcastle Games, Earthlock Festival of Magic prende spunto dai più grandi giochi di ruolo del sol levante, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, su gentile concessione del ...

Flinthook : Recensione - TRailer e Gameplay : Il capolavoro di Johan Vinet arriva su Nintendo Switch, ci stiamo riferendo naturalmente a Flinthook, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione su gentile concessione di Tribute Games. Flinthook Recensione Nel gioco vestiamo i panni di un pirata spaziale di nome Flinthook, privo di una storia profonda, il quale si ritroverà a salvare la Galassia di Mermadion dalle forze del male, ricorrendo al suo fidato uncino, il ...

Disc Jam : Recensione - TRailer e Gameplay : Dopo il debutto avvenuto su PC e PS4, Disc Jam approda anche su Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, su gentile concessione del piccolo studio High Horse Entertainment. Disc Jam Recensione Presentato per la prima volta in occasione dell’IndieCade 2015, Disc Jam si è evoluto notevolmente da allora, introducendo la modalità multiplayer sia locale che online fino a 4 ...

Tesla vs Lovecraft : Recensione - TRailer e Gameplay : Chi non conosce il celebre Nikola Tesla? E’ stato un fisico e ingegnere che impiegò buona parte della sua vita, nella ricerca di invenzioni come il teletrasporto e i viaggi nel tempo, naturalmente senza successo. Con questa premessa vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Tesla VS Lovecraft. Tesla vs Lovecraft Recensione Come suggerisce il nome stesso del titolo, vestiamo i panni di Tesla, che dotato delle ...

Rainbow Six Siege – Operazione Chimera : Recensione - TRailer e Gameplay : Rainbow Six Siege accoglie la tanto attesa Operazione Chimera ed oggi su gentile concessione di Ubisoft, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani non solo sulla nuova modalità Outbreak ma anche sugli operatori Lion e Finka in anteprima, grazie al Season Pass. Rainbow Six Siege – Operazione Chimera Recensione In concomitanza con il debutto dell’Operazione Chimera, Ubisoft ha ...

The Darwin Project : Anteprima - TRailer e Gameplay : Quest’oggi, vi porteremo nel cruento mondo di The Darwin Project, un survival multiplayer competitivo, in Early Access su PC Windows 10 e Xbox One attraverso la nostra Anteprima. The Darwin Project Anteprima The Darwin Project è stato ufficialmente annunciato nel corso dell’E3 2017 come esclusiva XBOX e naturalmente Windows 10. Il gioco inizia all’interno di una lobby, dopo aver equipaggiato e personalizzato ...

Bravo Team : Recensione - TRailer e Gameplay : Dopo il successo ottenuto da Farpoint, primo sparatutto per PSVR con periferica allegata, arriva su Playstation 4 “Bravo Team”, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, su gentile concessione di Sony. Bravo Team Recensione Dagli autori di Rush of Blood e The Inpatient, arriva una nuova esperienza in realtà virtuale, questa volta non si tratta di un horror ma di uno sparatutto militare, nel quale ...