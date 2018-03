Roma - vertice Raggi-Zingaretti : 'Ora convergenza su temi' : Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha incontrato il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. "Abbiamo parlato di alcune questioni su cui possiamo trovare convergenze tematiche, che ritengo possano ...

Zingaretti vede Raggi in Campidoglio - primo incontro dopo il voto : Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti è in Campidoglio per incontrare la sindaca di Roma Virginia Raggi. Questa è la prima riunione tra la prima cittadina del M5S e il presidente della Regione ...

Giovedì incontro Raggi-Zingaretti : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Un road map con obiettivi comuni e precisi. La sindaca Virginia Raggi la indicherà al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nell'incontro di Giovedì in Campidoglio, ...

Raggi : 'Zingaretti? L'ho sentito - lavoreremo insieme' : Raggi ha poi commentato il voto nazionale: 'Una bella soddisfazione, il M5S ha visto crescere i suoi consensi ovunque, a Roma e nel sud Italia, siamo la prima forza politica del Paese e di questo ...

Zingaretti : non ho parlato con Raggi. Disponibile ad aiutare Roma : Roma – Zingaretti: ho chiamato Raggi per offrire mio aiuto a Roma Roma – Di seguito le dichiarazioni di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio,...

Santori : Raggi e Zingaretti ascoltino appello cittadini su villini storici : Roma – Santori: Eur, Prati e Nomentano rischiano di perdere fantastiche costruzioni Roma – Di seguito le parole affidate ad un comunicato del consigliere regionale...

Righini : Zingaretti e Raggi incapaci di gestire neve a Roma : Roma – Righini: sicurezza strade compromessa da buche e voragini. neve ha reso Roma esplosiva Roma – Di seguito la nota rilasciata dal capogruppo di...

[L'intervista] Parisi contro tutti. "La Raggi incompetente finita in una trappola - con Zingaretti una sanità per ricchi e raccomandati" : Quando ci sono tante persone che non votano più e tante che votano M5S c'è evidentemente un problema di reputazione dell'offerta politica. Bisogna ricostruire fiducia tra la politica e l'elettorato. ...

Corsetti (PD) : Zingaretti salva 300 posti di lavoro - la Raggi ne toglie 30 : Corsetti: Zingaretti salva 300 posti di lavoro, la Raggi licenzia 30 dipendenti della Multiservizi Roma – Il consigliere capitolino Pd Orlando Corsetti ha scritto attraverso il social...

Zingaretti : Ideal Standard - vinto grazie a coRaggio lavoratori : Zingaretti ai lavoratori di Ideal Standard:vinto grazie a voi Roma – Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha parlando a Roccasecca, in provincia...

Rifiuti - centrodestra all'attacco : ecco il flop di Raggi-Zingaretti : Uno dei motivi per cui Sky lascia Roma è per l'odore dei Rifiuti, una cosa da terzo mondo'. Una parte dei Rifiuti di Roma e del Lazio, in effetti, finiscono all'estero. Un dato che comporta un ...

Lombardi - M5S : «Raggi? Noi siamo coesi e compatti - non come il Pd con Zingaretti» Live : In diretta dagli studi del Corriere della sera a Roma. Conduce Tommaso Labate, in studio Alessandra Arachi. Per inviare le domande l’hashtag su Twitter è #corriereLive

Il sindaco di Milano : sciocchezza che la Consob resti a Roma. Zingaretti : no al saccheggio. Raggi : il Pd ha le idee confuse della capitale : «Io non ho capito perché la Consob e l'Ice rimangono a Roma. Non ha senso, è una sciocchezza perché la maggior parte delle aziende sono a Milano». Così il...

Il principe e la discarica : Barberini si appella a Raggi e Zingaretti : 'Alla luce del fatto che la stampa straniera come il 'Daily Telegraph' sta cominciando a interessarsi alla nuova discarica vicino a V illa Adriana , mi appello al presidente della Regione Nicola ...