Raduno nazionale degli ambulanti | divieti a Chieti Scalo

Hockey prato : nazionale femminile in Raduno verso i Mondiali. Le convocate di Roberto Carta : Iniziato il nuovo anno, si avvicina sempre più l’appuntamento più importante (per ora) di questo quadriennio per la nazionale femminile di Hockey su prato: i Mondiali di Londra che si svolgeranno in estate. Un’occasione unica per la squadra di Roberto Carta che dovrà prepararsi al meglio per affrontare le più forti nazionali del globo nella manifestazione iridata. Proprio per questo la FIH, assieme all’allenatore azzurro, ha ...