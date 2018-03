Enrico Morando : "Questo governo non può fare scelte politiche sul Def - la risoluzione non è il posto giusto per lanciare segnali" : Il segnale di fumo sul Def lanciato dai 5 Stelle non sarà raccolto dall'esecutivo. Non basta un contenuto estremamente distensivo (dall'impegno a non sforare il tetto del 3% alla riduzione del debito) per smuovere il governo, che si troverà nell'impossibilità di aprire a qualsiasi risoluzione in Parlamento. A spiegarlo, in un colloquio con Huffpost, è il viceministro dell'Economia in quota Pd, Enrico Morando: ...

Salvini : &qout;Io dialogo con tutti - Questo mi hanno chiesto - però governo senza pastrocchi&qout; : Un compleanno in pompa magna per &qout;il Capitano&qout; quello di oggi. &qout;Oggi festeggio rigorosamente con i miei figli e coi figli che gli italiani hanno scelto, perché li rappresentassero in ...

Gustavo Zagrebelsky : "Questo voto è una rivolta - ora Governo M5S-Pd unica via" : Il voto del 4 marzo è stato "non una rivoluzione, piuttosto una ribellione o, se preferisce, una rivolta". Una rivolta "contro la politica oligarchica" che non voleva votare e avrebbe voluto rinviare le elezioni "a non si sa quando", ha "voluto rinviare di un po' il redde rationem, ma alla fine è arrivato e per via democratica". In un'Intervista al Fatto Quotidiano, il giurista e presidente emerito della Corte Costituzionale, ...

Gustavo Zagrebelsky : 'Questo voto è una rivolta - ora Governo M5S-Pd è l'unica via' : Una risposta è arrivata dal Movimento 5 Stelle , che si è affermato come primo partito proprio per la "miopia politica" nei confronti di "una massa di cittadini con difficoltà a vivere il presente e ...

Macerata - spacciatori e cortei. E il governo "silura" il Questore : Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ieri ha sostituito il questore di Macerata, Vincenzo Vuono, con il direttore della II sezione Antidroga, Antonio Pignataro. Si tratta di una mossa a sorpresa ...

Berlusconi - nostro ospite : senza maggioranza al voto con Questo governo : E' lo scenario ipotizzato dal leader di Forza Italia del dopo elezioni. Abrogare o modificare la legge Fornero, Flat tax contro oppressione fiscale-giudiziaria -