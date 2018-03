Quattro milioni e mezzo in arrivo dal Mibact per il restauro del Maschio Angioino

PlayStation 4 : in Quattro anni vendute 6.5 milioni di console in Giappone : Media Create, oltre a fornire numeri e classifiche settimanali che riguardano il mercato Giapponese, questa volta ha finalmente condiviso i dati di vendita di PlayStation 4 relativi ai primi quattro anni di vita della console, in Giappone, infatti, l'ammiraglia di Sony è arrivata il 22 febbraio del 2014.PS4, stando ai dati di vendita settimanali, si comporta egregiamente occupando spesso le prime posizioni della graduatoria hardware. Ora, come ...

Imprenditore milanese sotto sfratto : “Lo Stato mi deve Quattro milioni - ora sono sul lastrico” : Imprenditore milanese sotto sfratto: “Lo Stato mi deve quattro milioni, ora sono sul lastrico” Sergio Bramini, la cui azienda è fallita, racconta la sua vicenda a Mattino Cinque. Continua a leggere L'articolo Imprenditore milanese sotto sfratto: “Lo Stato mi deve quattro milioni, ora sono sul lastrico” sembra essere il primo su NewsGo.

Ventitrè milioni restituiti invece di ventiQuattro. Più scandaloso del perizoma pagato al consigliere? : Se li sono tolti dalle loro tasche per portarli a un soggetto terzo, cioè il Ministero dell'Economia che decida come e dove redistribuirli . Lo hanno fatto fare a un ministero proprio per non essere ...

Roma - il Miur in soccorso del Comune : Quattro milioni per gli interventi : Per molte famiglie è arrivato tempo di tornare a sperare in una scuola accogliente ma soprattutto sicura dove far studiare i propri figli. L'incubo del terremoto, che a gennaio del 2017 dopo le scosse ...

Nel 2017 GTA V ha venduto 15 milioni di copie : un gioco "vecchio" Quattro anni che vende più di molti AAA recenti : Sul fatto che GTA V sia un titolo meritevole di un grande successo credo che tutti siano assolutamente d'accordo. Un gioco gigantesco, pieno di personaggi memorabili e un risultato notevolissimo per la serie e in generale per gli open-world. Che il gioco macini dei numeri impressionanti a quattro anni dall'uscita è, tuttavia, qualcosa di incredibile.Certo, l'uscita scaglionata prima su PS3 e Xbox 360 poi su PS4 e Xbox One e infine su PC ha ...

«Così ho perso Quattro milioni speculando sull’indice della paura» : A pochi giorni dal più grande balzo giornaliero del Vix, l’indice che misura la volatilità implicita di Wall Street, affiorano le storie di disperazione di chi ha perso i risparmi di una vita investendo su strumenti inversamente correlati all’indice della paura (ossia che salivano quando la volatilità scendeva). Strumenti come l’Etn creato da Credit Suisse che verrà ufficialmente chiuso il 21 febbraio...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang / Lo stadio da 100 milioni di dollari verrà usato solo per Quattro eventi : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang, lo stadio da 100 milioni di dollari verrà usato solo per quattro eventi. La triste fine del carissimo impianto che durerà solo 45 giorni(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 10:15:00 GMT)

Patrimonio da 100 milioni di euro confiscato a Quattro persone Video : Alcune ville con piscina e altre case di lusso, per un totale di 49 immobili, situate fra Ladispoli e Civitavecchia, sono stati sottratti definitivamente a un gruppo criminale che operava su questi territori con la modalita' del sistema camorristico napoletano. La confisca è avvenuta la mattina del 26 gennaio 2018, condotta da Centro Operativo della D.I.A. di Roma in coordinamento con la Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, dietro ...

Patrimonio da 100 milioni di euro confiscato a Quattro persone : Alcune ville con piscina e altre case di lusso, per un totale di 49 immobili, situate fra Ladispoli e Civitavecchia, sono stati sottratti definitivamente a un gruppo criminale che operava su questi territori con la modalità del sistema camorristico napoletano. La confisca è avvenuta la mattina del 26 gennaio 2018, condotta da Centro Operativo della D.I.A. di Roma in coordinamento con la Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, dietro ...

Tasse non versate per 23 milioni di euro : condannati Quattro imprenditori : Tasse non versate per oltre 23 milioni di euro, condannati in primo grado quattro noti imprenditori dell'immobiliare : si tratta di Gabriele e Pietro Fogliata, condannati rispettivamente a 2 anni e 6 ...

Influenza - in Italia già colpiti Quattro milioni : record dal 2004 : Dal 8 al 14 gennaio 2018 il numero degli Italiani colpiti dall' Influenza è stato pari a circa 832.000 e gli Italiani messi a letto dal virus sono quasi 4 milioni, più precisamente...

Influenza - in Italia già colpiti Quattro milioni : record dal 2004 : Dal 8 al 14 gennaio 2018 il numero degli Italiani colpiti dall' Influenza è stato pari a circa 832.000 e gli Italiani messi a letto dal virus sono quasi 4 milioni, più precisamente...

Influenza - Iss : Quattro milioni gli italiani colpiti dal virus : Sono quasi quattro milioni gli italiani che finora sono stati colpiti dall'Influenza, secondo l'ultimo rapporto epidemiologico Influnet, curato dall'Istituto superiore di sanità. I dati aggiornati ...