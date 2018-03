Quarti di Champions League Il Barcellona è l’ultima squadra qualificata

Sorteggio Champions League - il borsino delle squadre ai Quarti di finale : Barcellona e City a 5 stelle [FOTO] : Sorteggio Champions League, il borsino delle squadre ai quarti di finale. Si sono conclusi gli ottavi di finale di Champions League, nell’ultimo match dominio da parte del Barcellona che ha vinto senza problemi contro il Chelsea, per la squadra di Antonio Conte è una debacle. I blaugrana si candidano ad essere i grandi protagonisti e partono come i favoriti alla vittoria finale al pari del Manchester City, la squadra di Guardiola sta ...

La Champions League dei ricchi : ai Quarti 4 squadre tra le prime 5 per ricavi : Manca solo il Manchester United di Mourinho eliminato dal 'povero' Siviglia. Insieme hanno un fatturato da 3,5 miliardi di euro

Sorteggi Champions Quarti - quando e dove vederli in tv : Venerdì 16 marzo appuntamento con l'urna di Nyon: si decide anche il tabellone di Europa League. Ecco i dettagli e le date del calendario Champions League, tabellone e risultati Barcellona-Chelsea 3-...

Volley - Champions League 2018 – Trento crolla contro lo Chaumont di Prandi! Serve la rimonta per i Quarti di finale : Sorprendente scivolone di Trento nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I dolomitici sono crollati al Complex Sportif Rene-Tys di Reims, sconfitti dalla Chumont per 3-2 (17-25; 25-22; 25-20; 21-25; 15-10): i Campioni di Francia hanno clamorosamente battuto i ragazzi di Lorenzetti che dovranno assolutamente risalire la china nel match di ritorno se vorranno passare il turno. Settimana prossima, di ...

Champions League 2018 : Messi trascina il Barcellona ai Quarti di finale - il Bayern Monaco passeggia in Turchia : Sono il Barcellona ed il Bayern Monaco le ultime due qualificate ai quarti di finale di Champions League 2018. Gli spagnoli hanno inflitto un pesante 3-0 al Chelsea di Antonio Conte e, dopo il pareggio 1-1 del match d’andata, hanno messo in cassaforte la qualificazione imponendo la legge del fattore campo. Un Barça trascinato letteralmente da Leo Messi, autore di una doppietta e dell’assist sul gol di Dembelé. Per l’asso ...

Champions League - ecco tutte le squadre qualificate ai Quarti : Champions League, ecco tutte le squadre qualificate ai quarti. Si sono conclusi gli ottavi di finale di Champions League, adesso grande attesa in vista dei quarti. Due le squadre italiane qualificate, la Juventus e la Roma, i due club sono intenzionati ad arrivare il più lontano possibile. Siviglia e Liverpool sembrano le squadre più alla portata, può andare in scena anche il derby tra le squadre italiane. La squadra più pericolosa è sicuramente ...

Sorteggio Champions League - data ed orario per i Quarti di finale : Sorteggio Champions League – Due italiane. Imprese di Juventus e Roma che hanno staccato il pass per i quarti di finale, importante obiettivo per il nostro calcio che torna ad alti livelli. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto contro il Tottenham, pronostico della vigilia confermato, stesso discorso per gli uomini di Di Francesco che hanno avuto la meglio dello Shakhtar. Le due squadre che sembrano alla portata sono Liverpool e ...

La Roma ai Quarti di Champions League - LaPresse - : Due italiane ai quarti di finale di Champions League. Dopo la Juventus anche la Roma stacca il pass grazie alla vittoria 1-0 all'Olimpico con lo Shaktar e ribalta la sconfitta 2-1 in Ucraina. Decide ...

Besiktas-Bayern Monaco 1-3 - il club tedesco vola ai Quarti di Champions League : Besiktas-Bayern Monaco 1-3- Tutto facile per il Bayern Monaco che si conferma anche nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Besiktas e vola ai quarti della competizione. Dopo il 5-0 dell’andata, il club tedesco si conferma anche al ritorno, successo per 1-3 anche in trasferta e qualificazione mai in discussione. Il match si sblocca dopo 18 minuti con Alcantara, all’inizio del secondo tempo autogol di Gonul, ...