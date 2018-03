PSICO-SETTA MACROBIOTICA Quando vengono banditi pane e salame si perde il senso della

PSICO-setta macrobiotica - adepti schiavizzati/ Bimba sorda per otite non curata da genitori : ordine di Pianesi : Stroncata una setta macrobiotica che aveva ridotto in schiavitù gli adepti, obbligandoli a mangiare cibi che avrebbero dovuti guarirli da gravi malattie. Bimba sorda per una otite non curata(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 21:00:00 GMT)

Ancona - inchiesta sulla “PSICO-setta” macrobiotica : “Adepti come schiavi”. Una donna pesa 35 chili - bimba diventa sorda : “I farmaci non curano, tolgono semplicemente i sintomi, la medicina uccide, i medici sono degli assassini”. Mario Pianesi, imprenditore considerato un’autorità nel campo dell’alimentazione macrobiotica in Italia e guru 73enne di una psico-setta tra le Marche e l’Emilia Romagna, lo diceva ai suoi adepti. Con l’aiuto dei suoi collaboratori, secondo la Procura e i poliziotti della squadra mobile di Ancona, li aveva ridotti in ...

Ancona - “adepti PSICO-setta macrobiotica ridotti in schiavitù” : 5 indagati : Li avevano ridotti in schiavitù, controllando ogni loro contatto col mondo esterno, manipolandoli anche con un regime alimentare rigidissimo fino a pretendere da loro diverse donazioni di denaro. Cinque persone appartenenti ad una psico-setta che operava nel campo dell’alimentazione macrobiotica tra le Marche e l’Emilia Romagna sono indagate con accuse che, a vario titolo, vanno dall’associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in ...

Ancona - “riducevano in schiavitù gli adepti della loro PSICO-setta macrobiotica” : 5 indagati : Li avevano ridotti in schiavitù, controllando ogni loro contatto col mondo esterno, manipolandoli anche con un regime alimentare rigidissimo fino a pretendere da loro diverse donazioni di denaro. Cinque persone appartenenti ad una psico-setta che operava nel campo dell’alimentazione macrobiotica tra le Marche e l’Emilia Romagna sono indagate con accuse che, a vario titolo, vanno dall’associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in ...

