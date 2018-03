meteoweb.eu

Psichiatria: lo studio, luci e ombre su salute mentale degli adolescenti

(Di giovedì 15 marzo 2018) “La mancanza di integrazione e comunicazione tra gli operatori dello stesso ambito territoriale“, “la carenza servizi e strutture dedicate” e la “difficoltà a trovare personale con esperienza specifica“, “la solitudine delle famiglie concon disagio, che andrebbero sostenute adeguatamente e valorizzate come risorsa“. E’ quanto emerge dallopresentato a Roma al convegno ‘La‘ dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia), elaborato da un gruppo di lavoro costituito nel dicembre 2016 all’interno della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, istituita e presieduta dalla stessa Agia. Per un adolescente il disagio è fisiologico ed evolutivo. E’ però necessario che siano individuati quanto prima i disturbi psichiatrici, ...