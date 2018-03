Protesta disabili dinanzi Regione Puglia

L’Aquila - nove anni dopo il sisma la Protesta dei disabili : “Si ricostruisce - ma restano le barriere architettoniche” : nove anni dopo il sisma de L’Aquila (6 aprile 2009), la ricostruzione non è ancora “una faccenda per disabili ”. A denunciarlo a ilfattoquotidiano.it è Massimo Prosperococco, dipendente con distrofia muscolare dell’Università degli studi del L’Aquila , per la quale si occupa di comunicazione sui social network e di grandi eventi, come la Notte dei ricercatori dell’Ateneo. “Le istituzioni ci hanno dimenticato. Sono stati spesi ...

Festival di Berlino 2018 - Joaquin Phoenix recita per Gus Van Sant. Ma associazione disabili Protesta perché non è un attore tetraplegico : “Combatti o muori”. Così accadeva nella vita reale del vignettista John Callahan e così accade nel biopic ad essa ispirato diretto da Gus Van Sant e con Joaquin Phoenix a vestirne i non facili panni da tetraplegico. Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot riporta oggi Hollywood alla Berlinale, con due per così dire “pezzi da 90” che non necessitano presentazioni. Ed è stata una bella sorpresa vedere il “divo” Phoenix, solitamente reticente alle ...