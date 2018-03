Pronostici Super Lig 16-17-18 Marzo 2018 e Schedina Pronta

lanotiziasportiva

: GRECIA, #SuperLeague 11 marzo, i #pronostici: #AEK Atene in testa - LaQuotaVincente : GRECIA, #SuperLeague 11 marzo, i #pronostici: #AEK Atene in testa - Rapidgollonzo : ??Sembra che il #CavAndroni ormai faccia pronostici che vadano oltre il lato sportivo! ??Super-augoroni da tutto... - OddscheckerIT : Si ritorna a giocare nei campionati di #SuperLig #Primeira_Liga #Eredivisie e #RFPL Il punto ed i #pronostici in… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Venerdi 16, si apriranno le danze della 26esima giornata diLig, con l’anticipo fra Karabuskpor e Osmanlispor, con i padroni di casa oramai prossimi alla retrocessione. In testa alla classifica troviamo sempre il Galatasaray che detiene solo 3 punti in più rispetto al Besiktas, il quale non vuole assolutamente mollare la presa. Besiktas che inoltre, deve stare molto attento visto che ci sono ben 2 squadre nel lasso di 3 punti ed in lotta per tale piazza. Pronostico Karabuskpor-Osmanlispor 16-03-I padroni di casa con 5 sconfitte consecutive e distanti dalla salvezza di ben 13 punti, sono quasi prossimi alla retrocessione. Infatti, non stanno dando il loro massimo per potersi salvare. Discorso ben diverso per gli ospiti che con 5 punti maturati nelle ultime 4 giornate, si trovano ad una sola lunghezza dalla salvezza. Consiglio Scommesse ...