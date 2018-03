Pronostici Ligue 1 | 16-17-18 Marzo 2018 | Consigli Scommesse 30^ Giornata

Pronostici Ligue 1 - 9-10-11 Marzo 2018 : Consigli Scommesse 29^ Giornata : Venerdi 9 Marzo 2018, la Ligue 1 aprirà le danze della 29esima Giornata con l’anticipo fra Strasburgo e Monaco, con quest’ultimi in piena lotta per consolidare il primo posto. Lotta apertissima anche per la terza e quarta posizione. Il Lione infatti, si trova a 5 punti dal Marsiglia terzo. Lione che a sua volta, deve stare attento a ben 3 squadre. Nelle zone basse invece, il Metz in caso di vittoria, potrebbe tornare in corsa ...

Pronostici Ligue 1 - 2-3-4 Marzo 2018 : Consigli Scommesse 28^ Giornata : Venerdi 2 Marzo 2018 si apriranno le danze della 28esima Giornata di Ligue 1. In testa alla classifica troviamo sempre il Psg che con 14 punti di vantaggio dal Monaco secondo, ha quasi consolidato la vittoria del titolo. In seconda posizione invece, la lotta è apertissima visto che Monaco e Marsiglia, distano solo 2 punti. Attenzione anche alla zona retrocessione dove è molto probabile, la retrocessione da parte del Metz. Analizziamo ...

Pronostici Ligue 1 - 23-24-25 Febbraio 2018 : Consigli Scommesse 27^ Giornata : Dopo le fatiche infrasettimanali delle coppe europee, venerdì 23 Febbraio 2018 ritorna la Ligue 1, giunta alla 27esima Giornata. Questo sarà un turno davvero interessante e tutto da seguire anche grazie ai nostri Pronostici Ligue 1, in cui avremo sfide assai interessanti, a cominciare dall’anticipo dove scenderà in campo il Montpellier in trasferta contro lo Strasburgo. Sabato 24 Febbraio 2018 come sempre ci sarà il blocco più ...

Pronostici Ligue 1 - 16-17-18 Febbraio 2018 : Consigli Scommesse 26^ Giornata : Dopo la Champions e l’Europa League, ritorna il campionato francese, ovvero la Ligue 1 con la 26esima Giornata. Sono davvero tante le sfide interessanti questa settimana, a cominciare dall’anticipo di venerdì 16 Febbraio 2018 tra Monaco e Digione: sfida dall’esito scontato o potrebbe riservare sorprese? Ecco, i nostri Pronostici Ligue 1 26^ Giornata risponderanno a questa e ad altre domande. Nel nostro consueto ...

Pronostici Ligue 1 - 9-10-11 Febbraio 2018 : Consigli Scommesse 25^ Giornata : Dopo la Coppa di Francia in settimana, ritorna nel week end il campionato francese, la Ligue 1, giunta alla 25esima Giornata. Potevano mancare quindi nostri Pronostici? Certo che no. In questo week end, che inizierà venerdì 9 Febbraio 2018 con la sfida tra Saint Etienne e Marsiglia, avremo tanti match davvero interessanti tra cui proprio questo, ma non solo. Sabato 10 Febbraio 2018, infatti, tocca al Paris Saint Germain di Emery, sempre ...

Pronostici Ligue 1 - 2-3-4 Febbraio 2018 : Consigli Scommesse 24^ Giornata : Dopo il turno infasettimanale della Coppa di Francia ritorna prepotente nel week-end la Ligue 1 con la 24esima Giornata del campionato francese e, puntuali come sempre, ritornano anche i nostri Pronostici Ligue 1 per questo week-end che inizierà venerdì 2 Febbraio 2018 quando scende in campo il Marsiglia che ospiterà il Metz. Sabato 3 Febbraio 2018, invece, ci sarà come sempre il blocco più grande di sfide tra cui la trasferta ostica del ...

Pronostici Ligue 1 - 26-27-28 Gennaio 2018 : Consigli Scommesse 23^ Giornata : Prosegue la corsa del Paris Saint-Germain verso il titolo di campione di Francia anche in questa 23esima Giornata: i nostri Pronostici Ligue 1 partiranno proprio da qui, dalla formazione di Emery che se la dovrà vedere con il Montpellier, ma attenzione alle due partite classiche e sulle quali si costruiranno moltissimi Consigli Scommesse: la prima gara è Olympique Marsiglia e Monaco, la seconda è quella tra Bordeaux ed Olympique ...

Pronostici Ligue 1 - 19-20-21 Gennaio 2018 : Consigli Scommesse 22^ Giornata : Dopo il turno infrasettimanale, nel week-end la Ligue 1 prosegue il suo cammino incessante verso la seconda parte del torneo: questa è la 22esima Giornata del massimo campionato francese. Sicuramente il big match più atteso, anche per quanto concerne i Pronostici Ligue 1, è senz’altro il posticipo di domenica 21 Gennaio tra Lione e Psg, con i parigini che saranno ospiti della quarta forza del campionato. Ma non solo: nel nostro ...