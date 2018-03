Primo dovere | formazione politica ed educazione civica europea per le nuove generazioni

huffingtonpost

(Di giovedì 15 marzo 2018) Il 4 marzo il Pd e il centro sinistra hanno perso in modo pesante al Sud, fra i giovani, fra gli ultimi. Mai come questa volta, chi si è trovato in difficoltà ha affidato il proprio voto al Movimento 5 Stelle e alla Lega piuttosto che al centrosinistra. Il PD e la coalizione hanno retto nei centri benestanti delle principali città del centronord, ma non sono più riusciti a fungere da collante sociale.Nelle ultime settimane, attraversando il Mezzogiorno, mi sono imbattuto in un risentimento e in una disillusione verso lasenza precedenti. Agli eventi pubblici hanno partecipato poche donne e pochissimi giovani, a riprova che non siamo riusciti a intercettare sufficientemente proprio coloro che vivono le condizioni di maggiori precarietà.Comprendo la crescente disaffezione verso unaancora troppo monopolizzata da uomini di una certa ...