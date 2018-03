Presidenze | Montecitorio va ai 5 Stelle In pole position Fico | Carelli e Fraccaro

Camere - Salvini chiama Di Maio per Presidenze . M5s : “Abbiamo il 32% - Montecitorio spetta a noi” : Matteo Salvini nella serata del 14 marzo ha telefonato a Luigi Di Maio , Maurizio Martina e Pietro Grasso per parlare della presidenza delle Camere . “A nome della coalizione più votata dagli italiani”, ha dichiarato, “ho ritenuto mio dovere telefonare ai principali leader, per aprire un dialogo sulle presidenze delle Camere per garantire agli italiani che si perda meno tempo possibile e che si rispetti il voto del 4 marzo. ...

