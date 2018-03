Presidenza delle Camere | da Toninelli a Calderoli | parte il toto-nomi

Europa e Presidenza delle Camere - resa dei conti tra Berlusconi e Salvini : Il primo vertice del centrodestra si è svolto all’insegna del «qui comando io». Ovviamente non lo ha detto ma lo ha fatto capire in tutti i modi Matteo Salvini nonostante a Palazzo Grazioli il padrone di casa si chiami Silvio Berlusconi . E di solito, in passato, è sempre stato lui a comandare. Ma il sorpasso della Lega ai danni di Forza Italia port...

Lo strappo di Salvini : tratta con i 5 Stelle la Presidenza delle Aule : Un centrodestra a due velocità. Con Matteo Salvini che prova ad accelerare e Silvio Berlusconi convinto che la partita del prossimo governo sarà invece molto lunga, esattamente come è accaduto in ...

Sulla Presidenza delle Camere Brunetta chiede il soccorso rosso del Pd : "Non essendoci una maggioranza, le presidenze delle Camere non potranno appartenere entrambe allo schieramento dei vincitori. Verosimilmente, una andrà alla componente più orientata a sostenere, esplicitamente o implicitamente, programma e governo di centrodestra. Penso soprattutto al Pd". Lo afferma Renato Brunetta in un'intervista al Corriere della Sera in cui ribadisce che il centrodestra andrà unito alle ...