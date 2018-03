Presidenti delle Camere prime prove di dialogo

Danilo Toninelli del M5s rivela : 'Aperture anche dal Pd sui Presidenti delle Camere'. Ci provano anche per il governo? : Manovre politiche frenetiche in vista del voto per le presidenze di Camera e Senato, con contatti tra Matteo Salvini e il M5s e anche tra Giorgia Meloni e i grillini . E dopo le indiscrezioni, ecco le ...

I Cinque Stelle incontrano gli altri partiti per sciogliere il rebus sui Presidenti delle Camere : Giro di consultazioni dei capigruppo M5S, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, con le altre forze politiche per sciogliere il rebus sulle presidenze delle Camere. I due esponenti 5 Stelle hanno incontrato Forza Italia, Pd e Leu. I capigruppo designati M5S alla Camera e al Senato hanno visto in mattinata il segretario reggente del Pd Maurizio Martina ...

Salvini telefona a Di Maio : "Apriamo un confronto sui Presidenti delle Camere" : Dialogo "nel rispetto del voto degli italiani". Il leader della Lega sente anche Martina e Grasso. Di Maio: M5S prima forza, ci spetta la presidenza della Camera. Il gelo di Berlusconi: "Apertura a un governo con i 5 stelle? Io ho aperto la porta per cacciarli via"

Di Maio 'Nuovo esecutivo Più veloci che in Germania. Su Presidenti delle Camere non si gioca la partita del governo' : Vogliamo 'uno Stato che, sul modello dei paesi più liberali, quando una persona viene licenziata, la prenda per mano e la porti a un reinserimento nel mondo del lavoro. Nessuno potrà starsene sul ...

M5s - Di Maio : "Su Presidenti delle Camere non si gioca la partita del governo" : Il leader del M5s incontra i vertici di Confcommercio: "Disinnescare subito aumento Iva. No a sforamento deficit, sì a spending review"

La tentazione di Carroccio e M5s : spartirsi i Presidenti delle Camere : Roma - Vincolo di coalizione cercasi. È il vertice della ripartenza post-elettorale, quello che va in scena a palazzo Grazioli tra i tre leader, il luogo del chiarimento e del tentativo di definire ...

Presidenti delle Camere : senza la sponda del Pd Berlusconi fatica a tenere a bada Salvini : Si sente un po' orfano Silvio Berlusconi. senza il Pd il leader di Forza Italia è in difficoltà e preda dell'alleato leghista che dopo avergli preso qualche migliaio di voti, ora impone le sue scelte. ...

Totonomi - chi saranno i prossimi Presidenti delle Camere : Tra le ipotesi sul tavolo per l'individuazione dei presidenti delle Camere quella che va per la maggiore è la spartizione dei ruoli da parte delle due forze vincitrici, cioè M5S e Lega. Ma Forza Italia vorrebbe che il centrodestra affidasse una presidenza al Pd.Continua a leggere

Forza Italia : "Per Presidenti delle Camere serve una proposta unitaria" : Dopo il voto di domenica scorsa, i partiti cominciano a fare i conti con i numeri in Parlamento e soprattutto con le scelte da fare in vista di un appuntamento decisivo come l'elezione del presidente ...

M5s e Lega si giocano tutto nella scelta dei Presidenti delle Camere : Toninelli, Gelmini, Carelli, Romani. Sono alcuni dei possibili nomi che emergono per la scelta dei futuri presidenti delle Camere. Il centrodestra, guidato dalla Lega, e il M5s provano possibili ...

"Ora M5S e Lega governino insieme Dialogo sui Presidenti delle Camere" : "Noi sappiamo dove dobbiamo stare e cioè all'opposizione, in maniera responsabile. Daremo i contributi che il Presidente della Repubblica richiederà ma la responsabilità di guidare il Paese spetta ai 5 Stelle e alla Lega che hanno vinto le..." Segui su affaritaliani.it

Rosato (Pd) ad Affaritaliani.it "M5S e Lega governino insieme" "Dialogo sui Presidenti delle Camere" : "Noi sappiamo dove dobbiamo stare e cioè all'opposizione, in maniera responsabile. Daremo i contributi che il Presidente della Repubblica richiederà ma la responsabilità di guidare il Paese spetta ai 5 Stelle e alla Lega che hanno vinto le..." Segui su Affaritaliani.it

Chi saranno i Presidenti delle Camere? Da Fico a Calderoli - i papabili tra Lega e M5S : Chi saranno i successori di Pietro Grasso e Laura Boldrini? L'elezione dei presidenti delle Camere sarà il primo banco di prova per il nodo delle alleanze e la formazione di un governo di larghe ...

Chi saranno i Presidenti delle Camere? Da Fico a Calderoli - i papabili tra Lega e M5S : Chi saranno i successori di Pietro Grasso e Laura Boldrini? L'elezione dei presidenti delle Camere sarà il primo banco di prova per il nodo delle alleanze e la formazione di un governo di...