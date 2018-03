Preparatevi la bara | la minaccia del figlio

Allarme a Tokyo : “Un terremoto è avvenuto vicino a Ibaraki - Preparatevi per forti scosse” - ma era un fake : Grande paura stamani a Tokyo, dove milioni di persone hanno ricevuto un Allarme relativo a un ‘forte’ terremoto in arrivo: fortunatamente era un falso, apparentemente innestato da due piccoli eventi sismici. L’Agenzia meteorologica giapponese ha infatti lanciato l’Allarme, inviando sui telefonini un messaggio di questo tipo: “Un terremoto è avvenuto vicino a Ibaraki, preparatevi per forti scosse”. In realtà, ...