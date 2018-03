Precipita da 5° piano hotel - morta sul colpo : Olbia, 15 mar. , Adnkronos, - Cade da un piano dell'albergo e muore sul colpo. Una donna è Precipitata dal quinto piano dell'hotel Panorama, in via Garibaldi, ad Olbia, dove alloggiava. Sul posto i ...

Olbia - Precipita dal quinto piano di un albergo : donna muore sul colpo : Giallo a Olbia dove una donna, di nazionalità straniera e sui 40 anni, è morta sul colpo precipitando dal quinto piano di un albergo in cui aveva trascorso la notte col compagno di origine sarda. Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire la dinamica: non si esclude nessuna ipotesi, neppure il suicidio.Continua a leggere

Avellino : Precipita dal quarto piano - muore giovane madre : Tragedia ad Avellino, dove questa mattina una donna di 48 anni ha perso la vita. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto la vittima è precipitata giù dal quarto piano di un palazzo in via Due ...

Choc a Roma - Precipita dal terzo piano del Fatebenefratelli : morto : Un uomo di 30-35 anni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano dell'ospedale Fatebenefratelli, all'isola Tiberina, a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Trastevere, i vigili del ...

Crolla il balcone - colf Precipita dal secondo piano e muore : dramma ad Asti : Una donna è morta in via Ospedale ad Asti, travolta nel crollo del balcone sul quale si trovava, al secondo piano di un condominio. Il balcone è finito su quello sottostante, che a sua volta è ...

Napoli - bimbo Precipita dal terzo piano : è grave - giallo sulla dinamica : Cade giù dal balcone di casa, dal terzo piano di un condominio, e si schianta al suolo dopo un volo di diversi metri. È grave un bambino di 7 anni, che versa in prognosi riservata al Santobono di ...

Portici - 21enne muore Precipitando dal quarto piano : ipotesi suicidio - : Un ragazzo di 21 anni è precipitato dal quarto piano dell'edificio in cui abitava, a Portici, nel parco Zaza, in via Dalbono, morendo sul colpo. L'ipotesi è quella di un suicidio, anche se sono in ...

Leonardo Precipita in Borsa dopo i numeri del piano : VERGIATE , VARESE, - Per Leonardo saranno ancora due anni difficili. Il rilancio definitivo del gruppo a controllo pubblico attivo nei settori della Difesa e dell'Aerospazio, arriverà soltanto nel ...

Roma - Precipita dal tetto di un parking multipiano - è in coma : forse spinto giù per uno sgarro : Versa in fin di vita all'ospedale. Difficile che possa riprendersi dopo un volo di oltre 15 metri da un parcheggio multipiano di Montesacro, al Tufello. Un vero rompicapo per gli investigatori che non ...

Salerno - Precipita di notte dal terzo piano : gravissima bambina di 10 anni : E' in progonosi riservata ma non corre pericolo di vita la bambina di 10 anni di Scafati che la notte scorsa è precipitata dal balcone del terzo piano della sua abitazione. Soccorsa da un'ambulanza ...