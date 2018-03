Potenziale svolta per Huawei P10 TIM e l’aggiornamento Oreo il 15 marzo | prime

optimaitalia

: Potenziale svolta per #HuaweiP10 TIM e l'aggiornamento Oreo il 15 marzo: prime segnalazioni - OptiMagazine : Potenziale svolta per #HuaweiP10 TIM e l'aggiornamento Oreo il 15 marzo: prime segnalazioni - atedIctTicino : RT @AlbertoPetruzze: Il Consigliere di Stato Vitta e il DFE hanno riconosciuto il potenziale e stanno sostenendo fattivamente il settore. A… - marinamartino : Una potenziale svolta per gli adulti con disturbo dello #spettroautistico -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Ci sono segnalazioni che vanno lette con grande attenzione oggi 15per il pubblico che in questi mesi ha deciso di acquistare unP10 TIM. Tutto ruota ancora una volta attorno al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android, a distanza di qualche giorno dal mio ultimo punto della situazione sull'argomento. In quel frangente, la compagnia telefonica mi aveva dato ampie rassicurazioni sul fatto che il rollout sarebbe scattato entro e non oltre la fine diper questa particolare versione del modello.Come stanno le cose in queste ore? All'interno del nostro gruppo Facebook dedicato in generale agli smartphone del produttore cinese, sono giunte a sorpresa alcune segnalazioni da parte di utenti in possesso di unP10 TIM che in queste ore hanno iniziato a ricevere la notifica per procedere all'installazione dell'aggiornamento in questione. Voglio ...