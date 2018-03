Portai mio figlio da Vannoni | ero disperato Oggi so che solo la scienza può

lastampa

(Di giovedì 15 marzo 2018) Parla il papà di Mirko, malato di Sma ed ex paziente del 'medico': 'So che non potrà guarire, ma ora vedo i primi miglioramenti' Dal tunnel di Stamina alla luce del nuovo farmaco che promette di ...