Pokemon GO | Lugia ritorna nelle Raid Battles

(Di giovedì 15 marzo 2018) Tutti gli allenatori suGO potranno andare nuovamente a caccia dileggendari, a partire da domani. Come riporta VG247 infatti,sta facendo il suo ritorno, ad annunciarlo è stata Niantic stessa.ùfarà ritorno a partire da domani in tutte le palestre di tutto il mondo. Il famososostituirà Rayquaza, il quale è stato disponibilebattaglieda febbraio. Avete avuto l'occasione di affrontarlo?La prima volta chesi è mostrato ai giocatori di Pokeomn GO è stato la scorsa esate insieme ad Articuno, Moltres e Zapdos.Read more…