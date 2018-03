Pino Galati | indagato l’ex deputato di Forza Italia | “Distraeva fondi comunitari di una

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 marzo 2018) La Procura di Catanzaro aveva chiesto l’arresto per l’ex parlamentare diGatali, eletto nel 2013 con il Pdl e ricandidato, ma non eletto, pochi giorni fa nel collegio di Avellino con la lista Noi con l’. Il gip ha rigettato la richiesta di misura cautelare e ha emesso un decreto di sequestro preventivo nell’ambito dell’inchiesta sulle distrazioni deidestinati alla fondazione Calabresi nel mondo, società in house della Regione Calabria, di cui era presidente proprio l’exdi Lamezia Terme. All’ex parlamentare, i carabinieri hanno sequestrato oltre 200mila euro. La richiesta della Procura era superiore di un milione. Assieme a, sono indagati anche l’ex segretario della fondazione Giuseppe Antonio Bianco e Mariangela Cairo, la segretaria generale de I sud del Mondo, l’altra ...