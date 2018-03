Multato - ambulante lancia Pesci in strada : dovrà pagare altri 4mila euro : Lo hanno Multato e lui, per tutta risposta, ha reagito lanciando pesci in strada: ora il venditore ambulante dovrà pagare altri 4mila euro di multa. E' successo a Palermo, nel corso dei controlli straordinari della...

Oroscopo del giorno 14 marzo 2018 segno al top Pesci : Oroscopo del giorno mercoledì 14 marzo 2018, tutti i segni zodiacali. Leggiamo insieme cosa ci dicono le stelle, con un occhio di riguardo al segno favorito che è Pesci. INDICE Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Ariete 21 marzo-20 aprile: l’anima gemella è diventata possessiva per questo dovete trovare un compromesso affinché i reciproci spazi di ... The post Oroscopo del giorno ...

"Ha strangolato mio figlio Gabriel e deve pagare. Ma lasciatela in pace - non abbiate rabbia. Io e Pesciolino non siamo così" : Ha scioccato tutto un paese la drammatica vicenda del piccolo Gabriel Cruz, 8 anni, scomparso 12 giorni fa a Almeria nel sud della Spagna, il cui cadavere è stato ritrovato nel baule dell'auto della compagna del padre la dominicana Ana Julia Quezada, 43 anni, ritenuta la presunta assassina.Il bimbo, ha rivelato oggi l'autopsia, è stato strangolato il giorno stesso della scomparsa. La donna, da giorni principale sospetta per la ...

Pesci : Secondo la mia lettura dei presagi astrali, sei in una fase favorevole per dominare le tue paure. Potrai ridurre la tua tendenza all’ansia cronica e contare sull’aiuto e sull’intuito necessari per dissipare i dubbi a cui ti sei ormai abituato... Leggi

Più plastica che Pesci : l’impressionante quantità di spazzatura filmata dal sub nelle acque di Bali : Tra i ricordi che si possono portare a casa dopo un'immersione, insieme a mante, pesci e meduse, può esserci una quantità abnorme di rifiuti di plastica. Il sub inglese Rich Horner stava esplorando un sito noto come Manta Point a largo dell'isola di Nusa Penida, la più grande delle tre isole della costa sud-orientale di Bali, quando si è trovato circondato da immondizia. Stava nuotando tra sacchetti di plastica di ...

SynaptiCam - la telecamera intelligente che classifica i Pesci attraverso immagini subacquee di eccezionale qualità : Oltre ? della Terra è coperta da acqua, ma sappiamo più della superficie della luna che della vita marina. Ora Fraunhofer IGD, uno dei più importanti istituti di informatica e telematica del mondo, sfrutterà l’Oceanology International, un evento biennale che si tiene a Londra e che affronta le sfide della ricerca e i benefici economici associati alle più grandi masse d’acqua del mondo, per presentare SynaptiCam, una telecamera intelligente in ...

Maria Antonietta - Pesci anticipa l'album 'Deluderti' : Dopo oltre 100 spettacoli dal vivo in poco piu di sette mesi in Italia e un tour europeo, trascorre un anno a scrivere la sua tesi di laurea in Storia dell'Arte dedicata alle pratiche sommerse della ...

Alessia Mancini/ Video - stravolta dalla fame : "Andiamo a prendere i Pesci con i piedi" (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Mancini sembra avere qualche problema con la fame, mentre il marito Flavio Montrucchio rivela qualche particolare sulla concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 08:05:00 GMT)