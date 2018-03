Perù | sospeso treno a Machu Picchu per allerta del livello del fiume 

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018) Il servizio ferroviario del distretto di Ollantaytambo ae’ stato temporaneamentea causa dell’aumento deldelVilcanota come conseguenza delle forti piogge a Cusco. La misura ha l’obiettivo di garantire la sicurezza dei turisti nazionali e stranieri. Secondo la Protezione civile del distretto di, citata dal portale RPP Noticias, saranno garantite solo le partenze dalla citta’ di Aguas Calientes a Ollantaytambo, in modo che gli stranieri che si trovano gia’ nel distretto possano tornare a Cusco. La Protezione civile si sta attualmente coordinando con la societa’ concessionaria del servizio ferroviario per il monitoraggio e la valutazione delVilcanota, che al momento registra unpiu’ elevato del normale. Come riportato dall’Istituto Nazionale della Protezione Civile, ...