Personale Ata : 10000 assunzioni nel 2018/20 : ecco dove e i profili più richiesti : Dopo gli aggiornamenti su tutte le ‘faq utili’ per la scelta delle 30 scuole fino al 13 aprile (ore 14.00) 2018, relativi anche alla ipotesi di mancata presentazione del modello D3, ecco un’altra bella notizia che riguarda tutto il Personale Ata rilasciata recentemente dal MIUR (Ministero dell'istruzione). Per tutto il Personale Amministrativo nel mondo della scuola e non solo, arrivano assunzioni a tempo indeterminato. Più in particolare ...

Istanze On line - modello D3 Personale Ata/ Come accedere all’allegato e scegliere le 30 scuole : Istanze On line, modello D3 personale Ata: la guida passo passo per accedere al portale e poter compiere la scelta delle 30 scuole tramite apposito allegato da oggi disponibile.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:59:00 GMT)

Personale Ata : al via il 14 marzo la compilazione online del modello D3 : A distanza di qualche mese è arrivato il tanto atteso comunicato del Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) relativo alla compilazione del modello D3 sul portale Istanze online, che consentirà agli aspiranti supplenti ausiliari, tecnici e amministrativi di ultimare l’iter previsto dal bando con l'inserimento delle scuole in cui prestare servizio. Ricordiamo che questa fase ha subito un notevole slittamento a causa ...

Tirrenia si vanta di avere Personale "tutto italiano" - ma forse non è stata una grande idea : Tirrenia e Moby scivolano sul marketing, esponendosi alle bordate dei social network. Ha creato grande scalpore la locandina con la quale le due compagnie marittime invitano a viaggiare sulle loro navi, il cui personale “è tutto italiano”. Tasto sensibile all’indomani delle elezioni, nelle quali il tema degli stranieri ha dominato, e che ha portato molti commentatori ad accusare l’armatore, Vincenzo Onorato, di ...

NoiPa - ecco quando arriveranno arretrati per docenti e Personale Ata Video : Il portale #NoiPa si sta smobilitando per pubblicare i cedolini di marzo 2018 per i dipendenti del reparto scuola che attendono con ansia l'aumento e gli #arretrati. Purtroppo però, ancora docenti e e tutto il personale della scuola dovra' attendere perché molto probabilmente non saranno erogati nel mese di marzo 2018. NoiPa, gli arretrati verranno accreditati sul cedolino di marzo 2018? I docenti e il personale Ata di tutte le scuole pubbliche ...

Personale Ata - dal 14 marzo la scelta delle sedi con il modello D3 : Dopo mesi di attesa finalmente il Miur ha comunicato che dal 14 marzo sarà possibile, per chi ha presentato o aggiornato la domanda di Personale ATA nella graduatoria di III fascia entro il 30 ottobre scorso, compilare il modello D3 per la scelta delle sedi. La compilazione del modello dovrà avvenire entro le 14 del 13 aprile tramite il portale istanze Online. Le nuove graduatorie avranno validità dall’anno scolastico 2018/2019 fino all’anno ...

Personale Ata : in arrivo scelta sedi e graduatorie 24 mesi - posti disponibili Video : A distanza di quattro mesi dalla scadenza del bando di terza fascia #ATA 2017, finalmente le scuole sono prossime alla pubblicazione delle graduatorie ed il Miur ha programmato i prossimi adempimenti amministrativi, che interesseranno la terza fascia Ata, con l'inserimento del modello D3 ed il bando di concorso per i 24 mesi. Problematiche connesse e riduzioni posti destinati al Personale Ata in attesa da anni di stabilizzazione. Bando Ata e ...

Ata - possibili aumenti di Personale in alcune scuole : ecco perché : Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ci sarebbero nuove possibili opportunità. Infatti, oltre alle probabili 10.000 assunzioni di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, a partire dall'anno 2018/2019, potrebbe incrementare il numero di alcune figure Ata in determinati istituti scolastici. Questo perché si sono rimessi in discussione alcuni punti già trattati ma non passati riguardanti la legge di bilancio (numero 205 ...

Personale Ata III fascia : quando saranno visibili i punteggi? : La domanda per la scelta delle scuole (Modello D3) per il Personale ATA è già pronta? Si visualizzano già i punteggi? Son queste le domande di chi in queste ore sta accedendo ad Istanze online, nel tentaivo di avere nuove informazioni. Nella giornata di Ieri, il Miur ha pubblicato una nota circa il Modello D3, […] L'articolo Personale ATA III fascia: quando saranno visibili i punteggi? proviene da Scuolainforma.