Pericolo valanghe | Livigno corre ai ripari

Valanghe Friuli Venezia Giulia : grado di Pericolo marcato : Le intense precipitazioni di domenica – si legge nel bollettino Valanghe della Regione Friuli Venezia Giulia – hanno portato neve solo oltre i 1700 m di quota: “A 1800 m sono caduti 20-30 cm di nuova neve sulle zone occidentali della regione e sul Canin, quantitativi inferiori sulle Alpi Giulie e sulle Prealpi Giulie. A tratti è piovuto fino a 2000 m. Il manto nevoso sotto i 1800 m risulta fortemente appesantito dalla pioggia ...

Maltempo su Piemonte - Pericolo valanghe : ANSA, - TORINO, 11 MAR - Ancora Maltempo, sul Piemonte, a causa della perturbazione atlantica in arrivo da ovest che da ieri ha portato un peggioramento delle condizioni meteo sulla regione. Piove in ...

Maltempo Piemonte : pioggia e neve - forte Pericolo valanghe : A causa della perturbazione atlantica giunta da ovest, in Piemonte si registra un peggioramento delle condizioni meteo: si segnala pioggia in pianura e neve sulle Alpi a quote medio-alte, oltre i 1.300-1.400 metri, con valori inferiori solo sulle Alpi Marittime. Arpa Piemonte ha emesso ieri un’allerta gialla nelle zone al confine con la Liguria. Inoltre torna ad aumentare il pericolo valanghe, che sale a 3-Marcato su tutta la regione, e al ...

Valanghe Alto Adige : Pericolo in aumento - “marcato grado 3” : Sulle montagne dell’Alto Adige, con le attese precipitazioni, il pericolo Valanghe aumenta a “MARCATO grado 3”: lo rende noto il bollettino emesso dalla Provincia di Bolzano. “Il problema principale è dato dagli accumuli eolici diffusi su tutte le esposizioni che per la scarsa visibilità sono difficilmente riconoscibili ed evitabili. Dalle zone di maggior accumulo da vento e dalla base delle rocce sono probabili distacchi ...

Valanghe in Lombardia : si innalza il rischio - Pericolo “marcato-grado 3” : A causa del graduale rialzo delle temperature, del forte innevamento e del vento, si innalza il rischio Valanghe in Lombardia. “Sulle alpi Retiche, sulle alpi Orobie e sul gruppo montuoso dell’Adamello l’indice del pericolo e’ 3 marcato. Sono possibili scaricamenti e distacco spontaneo di piccole e medie Valanghe a lastroni su alcuni pendii ripidi,” si legge nell’ultimo bollettino diffuso oggi pomeriggio dal ...

Forte nevicata in Lombardia | Pericolo valanghe sulle Alpi | A Mantova muore un clochard : Forte nevicata in Lombardia | Pericolo valanghe sulle Alpi | A Mantova muore un clochard Dopo una breve pausa ancora forti nevicate sul capoluogo lombardo. Stroncato dal freddo a Mantova un senzatetto 52enne. Pericolo valanghe sulle Alpi Continua a leggere

Ancora neve a Milano - allerta in Liguria Sulle Alpi Pericolo valanghe meteo|Video : Allarme slavine di livello 3 su una scala di 5. Atteso un rialzo termico per domani: urne con il sole al Nord, ma nel pomeriggio peggiora e minaccia pioggia, come al Centro e in Sardegna. Tempo variabile al Sud

Nevicate in esaurimento nel Cuneese - Pericolo valanghe 4-Forte su Cozie - Marittime e Liguri : In releazione alle previsioni meteo relative alla provincia di Cuneo e il resto della regione, l'Arpa Piemonte segnala oggi , sabato 3, tramite Twitter: "Progressivo miglioramento con Nevicate in ...

