Per gli italiani ora tocca al MoVimento 5 Stelle | da solo o con la Lega

La battaglia dei cieli Per accaparrarsi Alitalia : Così oggi diversi operatori internazionali stanno cercando di accaparrarsi una fetta del mercato del trasporto aereo nella quarta economia europea. Oltre ad Etiad, ha visto un'opportunità di ...

Violoncellista si lega a un albero e suona Per impedire il taglio dei pini storici : Sorpresa e stupore a viale Tirreno dove le note delicate e decise di un violoncello hanno squarciato il brusio quotidiano: a suonare lo strumento, legata al tronco di un albero, una giovane ragazza del quartiere scesa...

Giornata Mondiale dell’Acqua - Fondazione Barilla : “4 Persone su 10 non hanno ancora sufficiente acqua - ma basterebbe ripensare il modo Per produrre il cibo Per migliorare” : Il Pianeta è ricoperto di acqua ma, dei circa 1,4 miliardi di km3 che si contano sulla Terra, solo lo 0,001% del totale (tra i 9 e i 14.000 km3) può essere prelevata per uso umano[1]. In pratica, se tutta l’acqua del mondo fosse 1 litro, quella disponibile starebbe in mezzo cucchiaino di caffè[2]. La scarsità di acqua oggi colpisce 2 miliardi di persone in moltissimi Paesi del mondo[3]: 4 persone su 10[4] non hanno accesso a sufficienza a questa ...

«Ecco le Persone da colpire» La lista choc degli antifascisti : «S i levinodi torno, o li leveremo noi». La minaccia, neppure troppo velata, è contenuta nel blog antagonista «Emilia Antifascista», dal sottotitolo di trumpiana memoria ma in salsa partigiana: «...

La casta della Consulta «assolve» subito Zanon Per l'auto blu alla moglie : ... dai famosi 360mila euro all'anno che fanno dei giudici della Consulta i dipendenti pubblici più pagati d'Italia, una volta e mezzo il Capo dello Stato, e i magistrati più pagati del mondo. Zanon si ...

“Cosa faceva ai 4 figli”. Elena Ceste : la verità dei nonni materni. ”Chi l’ha visto?” smaschera la nuova compagna di Michele Buoninconti - in carcere Per l’omicidio della moglie : Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai Tre, torna a parlare del caso di Elena Ceste, la 38enne madre di quattro figli scomparsa a Costigliole d’Asti il 24 gennaio 2014 e ritrovata solo a diversi mesi di distanza, il 18 ottobre 2014 nelle acque del Rio Mersa, nelle campagne di Asti. Nel febbraio dello scorso anno la Corte d’Assise d’Appello di Torino aveva confermato la condanna a 30 ...

Ecco gli speaker Per PC Gaming G560 e la tastiera meccanica G513 targati Logitech G : Logitech G, brand di Logitech, annuncia oggi due nuovi prodotti esclusivi della gamma di periferiche Gaming ad alte prestazioni: gli speaker per PC Gaming Logitech G560 e la tastiera meccanica per Gaming Logitech G513.I dettagli dal comunicato ufficiale:I nuovi speaker per PC Gaming G560 di Logitech rappresentano il primo sistema audio, interamente dedicato al Gaming, dotato dell'avanzata G LIGHTSYNC™, l'esclusiva tecnologia in grado di ...

Donatella Versace : "Dico basta alle pellicce. Non voglio uccidere animali Per fare moda" : "Pelliccia? Ne sono fuori. Non voglio uccidere animali per fare moda" ha annunciato Donatella Versace in un'intervista al magazine online dell'Economist "1843". Se alle parole seguiranno i fatti, la maison della medusa si aggiungerà alla sempre più lunga lista di case di moda che hanno scelto di bandire le pellicce dalle loro collezioni.Il direttore dei programmi internazionali di PETA, Mimi Bekhechi, commenta: "PETA Stati Uniti ha ...

Le donne al volante sono meno Pericolose rispetto agli uomini : Secondo i dati Istat le donne al volante fanno meno incidenti stradali rispetto agli uomini, infatti nel 2016 soltanto il 26,6% degli incidenti stradali accaduti in Italia è stato causato dalle donne al volante, contro il 73,4% degli uomini. A confermarlo è l'Istat, che ha elaborato un'indagine del Centro Studi Contintental, il produttore tedesco di pneumatici da sempre sensibile al discorso sicurezza. Possiamo quindi sfatare il detto che le ...

Milan - dagli Emirati un’offerta Per la maggioranza del club : I rossoneri avrebbero ricevuto un'offerta da un fondo arabo, ma non si tratterebbe dell'unico potenziale acquirente. Intanto Li è alle prese con il debito verso Elliot. L'articolo Milan, dagli Emirati un’offerta per la maggioranza del club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano-Sanremo 2018 : gli italiani che possono sognare la vittoria. Elia Viviani la sPeranza maggiore : Mancano ormai due giorni alla Milano-Sanremo 2018, prima Classica Monumento della stagione ciclistica. Una corsa snervante, 300 chilometri che conducono dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, per l’unica delle cinque grandi Classiche che sorride ai velocisti. In Italia il successo manca dal 2006, quando Filippo Pozzato riuscì ad anticipare il gruppo per imporsi davanti ad Alessandro Petacchi e Luca Paolini in un podio tutto ...

Sanremo - segrega la madre in casa Per otto anni : 'Dammi i soldi o ti taglio la gola'. Arrestato un 21enne : Un 21enne residente a Sanremo , Imperia, è stato Arrestato dalla polizia con l'accusa di aver segregato e maltrattato la propria madre per ben otto anni. 'Dammi ancora dei soldi , quelli di papà non ...

11 acconciature Per fare yoga : tutti gli hair look più easy&cool : Treccia extra long Perché non provare qualcosa di originale anche mentre si fa sport? Raccogliete i capelli sul davanti e create una treccia che circonderà la testa: attirare l'attenzione sarà un ...