Pd | dialogo aperto su Camere | ok a nomi convincenti Adnkronos

meteoweb.eu

: Per ora la fotografia è quella di un Pd 'alla finestra'. 'Non siamo noi a dare le carte', ripete Ettore Rosato... - parlamentonews : Per ora la fotografia è quella di un Pd 'alla finestra'. 'Non siamo noi a dare le carte', ripete Ettore Rosato... - andreapastore3 : RT @VITAnonprofit: .@FiaschiClaudia: «Che fine farà la #RiformaTerzoSettore? Stiamo dialogando con tutte le forze politiche. Abbiamo trovat… - carrarars : RT @andreacreativo: #eBay4Export I numeri del Primo Barometro #Export di @eBay_Italia non lasciano dubbi sulle opportunità offerte dal dig… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Roma, 15 mar. () – Per ora la fotografia è quella di un Pd ‘alla finestra’. “Non siamo noi a dare le carte”, ripete Ettore Rosato in Transatlantico. Nessuna richiesta nella telefonata con Matteo Salvini ieri e nell’incontro con i 5 Stelle oggi sulla presidenza delle, nessun accenno alla questione governo. “Noi non chiediamo nulla e non ci è stato offerto nulla. Siamo d’accordo sul metodo, ovvero che le presidenze dellevadano a 5 Stelle e centrodestra. Poi, quando ci faranno un nome, faremo le nostre valutazioni”, spiega ancora Rosato. E se “ci saranno candidature”, il Pd farà la sua parte: “Se ci sarà un nome che abbia un profilo autorevole e di garanzia, il Pd potrebbe votarlo”. Come il leghista Giancarlo Giorgetti o, si ipotizza, una new entry 5 Stelle come Emilio Carelli, ...